Что нельзя спрашивать у ChatGPT — 7 вещей, которые создают риски

Мужчина использует ChatGPT на ноутбуке. Фото: Pexels

Эксперты предостерегают пользователей от чрезмерного доверия к чат-ботам, особенно когда речь идет о чувствительной информации. В частности, не следует использовать искусственный интеллект для получения медицинских советов или делиться личными и финансовыми данными.

Что нельзя никогда рассказывать и спрашивать ChatGPT, пишет The Times of India.

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Личная информация

Не предоставляйте искусственному интеллекту свое имя, адрес, номер телефона или электронную почту. Хотя они могут помочь в некоторых запросах, они также могут быть использованы для идентификации и отслеживания вашей активности.

Финансовая информация

На любую финансовую информацию должен действовать запрет. Это касается номеров банковских карт, счетов и страховых номеров. Из-за утечки информации мошенники могут получить и использовать эти данные для кражи денег или личности.

Пароли

Чат-боты настроены так, чтобы иметь дружественный вид при общении с пользователем. Даже если он кажется вам надежным, не стоит сообщать ему пароли от своих учетных записей, поскольку эти данные могут попасть в руки мошенников.

Личные секреты

Как бы ни хотелось, но ChatGPT не является человеком или пока таковым не является, а потому он не гарантирует конфиденциальности ваших признаний. Помните, все, что вы вводите, потенциально может быть сохранено и использовано в будущем.

Медицинская информация и советы

Иногда искусственный интеллект может дать советы или хотя бы направить пользователя в действиях, однако полностью полагаться на него в вопросах здоровья не стоит. Нейросеть не является врачом, поэтому не передавайте данные о своем состоянии здоровья, медицинском страховании или результатах анализов.

Контент откровенного характера

Отправлять подобный контент на оценку искусственному интеллекту — дело каждого, однако большинство чат-ботов все равно имеют фильтры для таких запросов. Стоит помнить, что есть правило, что интернет "ничего не забывает", поэтому любая информация, даже удаленная, может где-то остаться.

Любое, что вы не хотели бы обнародовать

Всегда стоит помнить, что существует риск, что любые введенные данные могут быть сохранены, переданы третьим лицам или использованы в будущем. В таком случае никогда не сообщайте "интернету" информацию, обнародования которой вы бы не хотели.

Напомним, OpenAI объявила о своих планах по разработке языковых моделей и изменений в линейке продуктов. Компания пытается сделать взаимодействие с ИИ проще и понятнее, устранив трудности, связанные с выбором моделей.

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