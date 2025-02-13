OpenAI анонсувала безплатний GPT-5 — які функції отримає нова ШІ-модель

Сторінка ChatGPT на екрані ноутбука. Фото: Unsplash

OpenAI анонсувала свої плани щодо розвитку мовних моделей, а також зміни у продуктовій лінійці. Компанія прагне зробити взаємодію з ШІ простішою та зрозумілішою, усунувши складність вибору між моделями.

Про це генеральний директор OpenAI Сем Альтман повідомив на своїй сторінці на X.

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Чого очікувати від розвитку GPT-4.5 та GPT-5

OpenAI випустить GPT-4.5 (внутрішня назва — Orion), який стане останньою моделлю без підтримки "chain-of-thought" (послідовного мислення). Подальша мета — уніфікація моделей серій o-series і GPT-series. Нова система зможе ефективно використовувати всі доступні інструменти, адаптуючись до різних завдань.

Також компанія представить GPT-5, який інтегруватиме технології, включаючи o3. Водночас окремий реліз моделі o3 більше не планується. Користувачі ChatGPT зможуть безплатно спілкуватися з GPT-5 без обмежень на стандартному рівні інтелекту (згідно з політикою запобігання зловживанням).

За підпискою Plus буде доступна розширена версія GPT-5 із вищим рівнем інтелекту, а за підпискою Pro користувачі отримають модель із підтримкою голосу, інтерактивного полотна, пошуку, глибоких досліджень тощо.

Ці зміни спрямовані на створення єдиної, інтуїтивно зрозумілої системи, яка працюватиме без складного вибору моделей, забезпечуючи максимально ефективний ШІ-досвід.

Нагадаємо, OpenAI вперше випустила рекламу ChatGPT. Це дивний 60-секундний відеоролик, який за вартістю перевищує удвічі бюджет китайської моделі штучного інтелекту DeepSeek-R1.

Також ми писали, що OpenAI додала у ChatGPT нову функцію Deep Research. Вона призначена для проведення глибоких досліджень, дозволяючи штучному інтелекту працювати автономно та розділяти дослідження на багато етапів.