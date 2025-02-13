OpenAI анонсировала бесплатный GPT-5 — какие функции получит новая ИИ-модель

Страница ChatGPT на экране ноутбука. Фото: Unsplash

OpenAI анонсировала свои планы по развитию языковых моделей, а также изменения в продуктовой линейке. Компания стремится сделать взаимодействие с ИИ проще и понятнее, устранив сложность выбора между моделями.

Об этом генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил на своей странице на X.

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Чего ожидать от развития GPT-4.5 и GPT-5

OpenAI выпустит GPT-4.5 (внутреннее название — Orion), который станет последней моделью без поддержки "chain-of-thought" (последовательного мышления). Дальнейшая цель — унификация моделей серий o-series и GPT-series. Новая система сможет эффективно использовать все доступные инструменты, адаптируясь к различным задачам.

Также компания представит GPT-5, который будет интегрировать технологии, включая o3. При этом отдельный релиз модели o3 больше не планируется. Пользователи ChatGPT смогут бесплатно общаться с GPT-5 без ограничений на стандартном уровне интеллекта (согласно политике предотвращения злоупотреблений).

По подписке Plus будет доступна расширенная версия GPT-5 с более высоким уровнем интеллекта, а по подписке Pro пользователи получат модель с поддержкой голоса, интерактивного полотна, поиска, глубоких исследований и т.д.

Эти изменения направлены на создание единой, интуитивно понятной системы, которая будет работать без сложного выбора моделей, обеспечивая максимально эффективный ИИ-опыт.

Напомним, OpenAI впервые выпустила рекламу ChatGPT. Это странный 60-секундный видеоролик, который по стоимости превышает вдвое бюджет китайской модели искусственного интеллекта DeepSeek-R1.

Также мы писали, что OpenAI добавила в ChatGPT новую функцию Deep Research. Она предназначена для проведения глубоких исследований, позволяя искусственному интеллекту работать автономно и разделять исследования на многие этапы.