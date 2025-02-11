Ілон Маск хоче викупити OpenAI за 97,4 млрд доларів — як відреагував Сем Альтман

Зображення профілю Ілона Маска та логотип ChatGPT. Фото: Dado Ruvic/REUTERS

Група інвесторів на чолі з Ілоном Маском зробила пропозицію в 97,4 млрд доларів для придбання активів неприбуткової організації, яка контролює OpenAI. Це загострює тривалу боротьбу між Маском і гендиректором OpenAI Семом Альтманом за майбутнє штучного інтелекту.

Про це пише The New York Times.

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До консорціуму входять Vy Capital, Xai (ШІ-компанія Маска), а також впливовий голлівудський агент Арі Емануель та інші інвестори.

Однак шанси на успіх низькі — правління OpenAI тісно пов'язане з Альтманом, а сам він уже відреагував на заявку жартом у соцмережі X.

"Ні, дякую, але ми готові купити Twitter за 9,74 млрд доларів, якщо хочеш", — відповів Альтман.

OpenAI на шляху до рекордного фінансування

Пропозиція Маска ускладнює процес залучення 40 млрд доларів інвестицій від SoftBank, що може підняти вартість OpenAI до 300 млрд доларів. Це зробить компанію однією з найдорожчих приватних компаній у світі нарівні зі SpaceX та ByteDance.

Після свого повернення до OpenAI у 2023 році Альтман активно працює над відокремленням компанії від контролю неприбуткової організації. Проте, щоб це зробити, OpenAI має виплатити компенсацію правлінню, яке контролює активи.

Чому Маск готовий платити мільярди за OpenAI

Хоча неприбуткова структура OpenAI має всього двох співробітників і активи на 22 млн доларів, вона юридично контролює OpenAI. Тому Маск і його партнери хочуть викупити її, аби впливати на майбутнє компанії.

Юридично правління зобов'язане продавати активи за ринковою ціною. Тепер пропозиція Маска встановлює нову високу планку, і OpenAI доведеться обґрунтувати перед регуляторами, якщо вона вирішить викупити свої активи за меншу суму.

Нагадаємо, OpenAI звинуватила китайський DeepSeek у використанні її технологій для навчання своєї моделі. Водночас у мережі користувачі звертають увагу на те, що американська компанія сама неодноразово стикалася з позовами про порушення авторських прав.

Також ми писали, що Ілон Маск встиг подати чотири судові позови проти OpenAI. Компанія оприлюднила документи, згідно з якими мільярдер прагнув отримати повний контроль над стартапом.