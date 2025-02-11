Илон Маск хочет выкупить OpenAI за 97,4 млрд долларов — как отреагировал Сэм Альтман

Изображение профиля Илона Маска и логотип ChatGPT. Фото: Dado Ruvic/REUTERS

Группа инвесторов во главе с Илоном Маском сделала предложение в 97,4 млрд долларов для приобретения активов неприбыльной организации, которая контролирует OpenAI. Это обостряет затянувшуюся борьбу между Маском и гендиректором OpenAI Сэмом Альтманом за будущее искусственного интеллекта.

Об этом пишет The New York Times.

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В консорциум входят Vy Capital, Xai (ИИ-компания Маска), а также влиятельный голливудский агент Ари Эмануэль и другие инвесторы.

Однако шансы на успех низкие — правление OpenAI тесно связано с Альтманом, а сам он уже отреагировал на заявку шуткой в соцсети X.

"Нет, спасибо, но мы готовы купить Twitter за 9,74 млрд долларов, если хочешь", — ответил Альтман.

OpenAI на пути к рекордному финансированию

Предложение Маска усложняет процесс привлечения 40 млрд долларов инвестиций от SoftBank, что может поднять стоимость OpenAI до 300 млрд долларов. Это сделает компанию одной из самых дорогих частных компаний в мире наравне со SpaceX и ByteDance.

После своего возвращения в OpenAI в 2023 году Альтман активно работает над отделением компании от контроля неприбыльной организации. Однако, чтобы это сделать, OpenAI должен выплатить компенсацию правлению, которое контролирует активы.

Почему Маск готов платить миллиарды за OpenAI

Хотя неприбыльная структура OpenAI имеет всего двух сотрудников и активы на 22 млн долларов, она юридически контролирует OpenAI. Поэтому Маск и его партнеры хотят выкупить ее, чтобы влиять на будущее компании.

Юридически правление обязано продавать активы по рыночной цене. Теперь предложение Маска устанавливает новую высокую планку, и OpenAI придется обосновать перед регуляторами, если она решит выкупить свои активы за меньшую сумму.

Напомним, OpenAI обвинила китайский DeepSeek в использовании ее технологий для обучения своей модели. В то же время в сети пользователи обращают внимание на то, что американская компания сама неоднократно сталкивалась с исками о нарушении авторских прав.

Также мы писали, что Илон Маск успел подать четыре судебных иска против OpenAI. Компания обнародовала документы, согласно которым миллиардер стремился получить полный контроль над стартапом.