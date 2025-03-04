Opera представила ШІ-агента для свого браузера — що він вміє

Логотип веббраузера Opera на екрані смартфона. Фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images

Opera заявила, що браузери, які можуть самостійно здійснювати покупки та бронювати номери в готелях, вже створені. Компанія випустила свого агента зі штучним інтелектом, який може виконувати завдання на запити природною мовою, а також забезпечує конфіденційність та контроль користувача у будь-який час.

Про це пише Notebookcheck.

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Компанія Opera прибула до Барселони на Всесвітній мобільний конгрес 2025 (MWC 2025) для оголошення нової функції штучного інтелекту для свого браузера.

Зовнішній вигляд сторінки ШІ-агента у браузері Opera. Фото: Opera

Оператор Opera має вигляд звичайного вікна чату, але підтримує набагато більше функцій, ніж простий пошуковий бот. Виробник стверджує, що він може виконувати завдання у відповідь на підказки природною мовою користувача.

Він може виконувати складні багатоетапні доручення, серед яких пошук, замовлення та проходження через онлайн-касу з окремими продуктами.

Оператор браузера влаштований таким чином, що ніколи не залишатиме "ядро" програми в іншому місці, наприклад, у віртуальній машині або в хмарі. На відміну від інших подібних ШІ-агентів, через це зберігатиметься конфіденційність користувача, принаймні так стверджує Opera.

Також зазначається, що користувач повинен вести постійний контроль над процесом, щоб мати можливість скасувати завдання у будь-який момент. Поки оператор перебуває на стадії попереднього перегляду, однак вже найближчим часом, коли він вийде в реліз, ним зможе скористатися більшість користувачів.

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