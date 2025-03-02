Mozilla Firefox може почати продавати дані користувачів — що це означає

Логотип браузера Mozilla Firefox на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Компанія Mozilla, розробник браузера Firefox, вилучила зі свого сайту обіцянку про те, що ніколи не продаватиме персональні дані користувачів. Водночас представники Mozilla запевняють, що підхід до приватності не зазнав фундаментальних змін і просять не хвилюватися з цього приводу.

Про це пише Ars Technica.

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Донедавна у розділі "FAQ" на сайті Firefox можна було знайти запитання "Чи продає Firefox ваші персональні дані?" з чіткою відповіддю:

"Ні. Ніколи не робили цього і ніколи не будемо. Ми також захищаємо вас від більшості рекламодавців, які можуть це робити. Firefox створений для збереження вашої приватності. Це обіцянка", — йшлося в повідомленні.

Однак у поточній версії сайту цього твердження немає. Замість цього в оновленому блоці "політики конфіденційності" вказано, що Mozilla перестала давати однозначні гарантії стосовно "непродажу" даних через те, що в деяких правових юрисдикціях поняття "продаж" трактується дуже широко.

"Mozilla не продає дані про вас (у тому сенсі, як зазвичай це розуміють під "продажем даних"), і ми не купуємо дані про вас. Водночас, щоб бути максимально прозорими, а також через те, що в деяких місцях "продаж даних" може мати вкрай широкий юридичний зміст, ми не можемо робити таких категоричних заяв, як раніше. Проте ми докладаємо всіх зусиль, аби ділитися з партнерами лише знеособленими даними, агрегованою статистикою або даними, обробленими за допомогою наших технологій захисту приватності (наприклад, OHTTP)", — йдеться у повідомленні.

Mozilla не уточнила, про які саме юрисдикції йдеться.

У своєму блозі компанія повідомила про оновлені умови користування та політику конфіденційності. Після того, як почали з'являтися негативні відгуки, Mozilla додала роз'яснення, що їй потрібна ліцензія на використання даних для базових функцій Firefox. У повідомленні зазначається, що компанія не отримує права власності на дані та не може використовувати їх інакше, ніж описано в політиці конфіденційності.

Серед прикладів, які наводить Mozilla, — інформація про місцеперебування, що може передаватися з метою показу рекомендованого та спонсорованого контенту. За словами компанії, такі дані анонімізуються, а користувачі можуть повністю відключити цю функціональність.

Нагадаємо, Google оновила інструмент Results about you. Він дозволяє оперативно подати запит на видалення особистої інформації з пошуку, якщо така потрапила у загальний доступ.

Також ми писали, що Google планує змінити правила безпеки для користувачів Gmail. Тепер, замість SMS-підтвердження при спробі авторизуватися в пошті, користувачам надходитиме QR-код.