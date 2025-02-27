Google спростив видалення особистих даних з пошуку — як це працює

Пошукова система Google на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Компанія Google представила оновлений інструмент Results about you, що допомагає користувачам швидко відстежувати й видаляти особисту інформацію з результатів пошуку. Наприклад, якщо у відкритому доступі з'явилися ваш номер телефону чи адреса, сервіс допоможе оперативно подати запит на видалення.

Про це йдеться в офіційному блозі Google.

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Як працюватиме видалення особистих даних у пошуку

Завдяки новому зручному розділу для реєстрації та можливості проактивного моніторингу Google попереджатиме користувача, якщо з'являться нові результати з особистими даними.

Причини видалення особистої інформації в Google. Фото: Google

Тепер процедуру видалення інформації з пошуку спростили — натиснувши на три крапки поряд із результатом, можна побачити оновлене меню, де пояснено, який контент підлягає видаленню. Звідти ж можна оформити запит у кілька кліків.

Доступні три варіанти запитів для видалення особистої інформації:

"Це містить мою особисту інформацію" — дозволяє подати запит на видалення таких даних, як номер телефону, email, домашня адреса, номери кредитних карток, облікові дані тощо. Google перевірить запит і, можливо, видалить результат.

"У мене є юридичний запит на видалення" — використовується, якщо контент порушує політики Google щодо продуктів.

"Ця інформація застаріла, і я хочу оновити її" — якщо сторінка була оновлена, але в пошуковій видачі ще відображається стара версія, можна подати запит на оновлення результату.

Інколи потрібно не лише видалити інформацію, а й оновити застарілі дані у пошуку. Якщо, скажімо, контент із вашими відомостями видалили або змінили на сайті, але пошукова система ще не оновила результати, можна натиснути на три крапки та подати запит на повторне сканування сторінки. Після цього Google заново проіндексує ресурс і відобразить найактуальнішу інформацію.

Нагадаємо, Google планує масштабно оновити доступ до електронної пошти. Компанія збирається відмовитися від звичних SMS-підтверджень та використовувати QR-коди для автентифікації.

Також ми писали, що Google впроваджує в Google Drive можливості відеотранскрипції з функцією пошуку. Починаючи з 24 лютого, користувачі Google Workspace отримуватимуть доступ до нової функції.