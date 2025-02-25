Google запустив безплатний ШІ-асистент для кодування — що вміє

Застосунок Google Gemini на екрані смартфона. Фото: Unsplash

У вівторок, 25 лютого, компанія Google офіційно представила нову безплатну версію свого інструменту для автодоповнення та редагування коду на основі штучного інтелекту — Gemini Code Assist for Individuals. Водночас було анонсовано і Gemini Code Assist for GitHub — агент для автоматичного пошуку помилок у коді та надання рекомендацій безпосередньо у GitHub.

Про це пише TechCrunch.

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Gemini Code Assist для індивідуальних користувачів

Цей інструмент дозволяє розробникам спілкуватися з моделлю штучного інтелекту Google у форматі звичайного чат-вікна, щоб виявляти та виправляти помилки, доповнювати фрагменти коду або з'ясовувати логіку складних ділянок. Він подібний до популярного Copilot від GitHub, але вирізняється збільшеними лімітами використання.

Gemini Code Assist for Individuals побудований на спеціально налаштованому варіанті моделі Gemini 2.0 і підтримує інтеграцію з найпоширенішими середовищами розробки, зокрема VS Code та JetBrains. Інструмент працює з багатьма популярними мовами програмування.

Важливо, що Code Assist for Individuals надає 180 000 автодоповнень коду на місяць, що у 90 разів перевищує безплатний ліміт GitHub Copilot (2 000 автодоповнень). Окрім цього, пропонується 240 запитів на день у чаті, що майже в п'ять разів перевищує аналогічний показник у безплатному плані Copilot.

Google зазначає, що модель Code Assist для індивідуальних користувачів здатна обробляти до 128 000 токенів у контексті. Це в чотири рази більше, ніж у найближчих конкурентів, і дає змогу аналізувати більші обсяги коду.

Розробники можуть зареєструватися у безплатній публічній версії Gemini Code Assist for Individuals, починаючи з вівторка.

Gemini Code Assist for GitHub

Ще одна новація від Google — Code Assist for GitHub, що автоматично сканує pull-реквести для виявлення помилок і пропонує додаткові корисні рекомендації.

Нові інструменти з'явилися в той час, коли Google активно конкурує з Microsoft і GitHub у сфері розробницьких рішень. Сім місяців тому Google найняла Раяна Сальву, колишнього керівника команди GitHub Copilot, щоб очолити напрямок інструментів для розробників у Google.

За словами Сальви, завдяки безплатному ШІ-асистенту з підвищеними лімітами компанія сподівається зацікавити молодих розробників, які згодом можуть перейти на корпоративний план Code Assist. Саме від корпоративних тарифів Google очікує отримувати прибуток.

Gemini Code Assist уже рік доступний для бізнесу. У грудні було оголошено, що цей ШІ-асистент невдовзі зможе інтегруватися зі сторонніми інструментами на кшталт GitLab, GitHub та Google Docs. Корпоративні тарифні плани пропонують додаткові можливості — журнали аудиту, інтеграцію з іншими продуктами Google Cloud та налаштування для приватних репозиторіїв.

Нагадаємо, Google додала в Google Drive можливість автоматичного створення відеотранскриптів із функцією пошуку. Вона поступово стане доступною всім користувачам Google Workspace з 24 лютого до 26 березня.

Також ми писали, що Google готує масштабне оновлення безпеки для 1,8 мільярда власників Gmail, змінивши спосіб авторизації. У планах — поступова відмова від чинного методу підтвердження через SMS. Уже найближчими місяцями його замінять технологією з використанням QR-кодів.