Google оприлюднила ціни на Veo 2 — скільки коштує згенерувати відео

Логотип Veo 2 на екрані смартфона. Фото: VCG

Компанія Google розкрила ціноутворення на свій новий інструмент для генерації відео — модель Veo 2, яку анонсували ще в грудні. Вартість користування моделлю стала найдорожчою серед усіх аналогів.

Про це повідомляє TechCrunch.

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Як зазначено на сторінці з тарифами, вартість становитиме 50 центів за секунду відео. Це означає, що хвилина готового матеріалу коштуватиме близько 30 доларів, а година — 1 800 доларів.

Дослідник із Google DeepMind Джон Баррон порівняв цю суму з бюджетом кінокомпанії Marvel на фільм "Месники: Завершення", що офіційно склав 356 млн доларів — приблизно 32 тисячі доларів за секунду екранного часу.

Звісно, клієнти Google не обов'язково використовуватимуть увесь згенерований матеріал, та й малоймовірно, що Veo 2 найближчим часом створюватиме тривалі блокбастери на кшталт "Месників" (у повідомленні компанії йдеться про можливість генерувати кліпи тривалістю від двох хвилин).

Для додаткового порівняння — OpenAI нещодавно надала доступ до своєї моделі для генерації відео Sora користувачам із платною підпискою ChatGPT Pro вартістю 200 доларів на місяць.

Нагадаємо, відомий фахівець у галузі штучного інтелекту Ендрю Ін надав рекомендацію з п'яти книг про ШІ, які зможуть змінити наше уявлення про майбутнє. Фахівець вважає, що ці книжки допоможуть переосмислити життя.

Також ми писали, що, попри те що чатботи допомагають більшості людей у їхніх повсякденних завданнях, варто пам'ятати, що довіряти штучному інтелекту фінансову інформацію або звертатися за медичною порадою не можна.