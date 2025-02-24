Google обнародовала цены на Veo 2 — сколько стоит сгенерировать видео

Логотип Veo 2 на экране смартфона. Фото: VCG

Компания Google раскрыла ценообразование на свой новый инструмент для генерации видео — модель Veo 2, которую анонсировали еще в декабре. Стоимость пользования моделью стала самой дорогой среди всех аналогов.

Об этом сообщает TechCrunch.

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Как указано на странице с тарифами, стоимость составит 50 центов за секунду видео. Это означает, что минута готового материала будет стоить около 30 долларов, а час — 1 800 долларов.

Исследователь из Google DeepMind Джон Баррон сравнил эту сумму с бюджетом кинокомпании Marvel на фильм "Мстители: Финал", который официально составил 356 млн долларов — примерно 32 тысячи долларов за секунду экранного времени.

Конечно, клиенты Google необязательно будут использовать весь сгенерированный материал, да и маловероятно, что Veo 2 в ближайшее время будет создавать длительные блокбастеры вроде "Мстителей" (в сообщении компании говорится о возможности генерировать клипы продолжительностью от двух минут).

Для дополнительного сравнения — OpenAI недавно предоставила доступ к своей модели для генерации видео Sora пользователям с платной подпиской ChatGPT Pro стоимостью 200 долларов в месяц.

Напомним, известный специалист в области искусственного интеллекта Эндрю Ин предоставил рекомендацию из пяти книг об ИИ, которые смогут изменить наше представление о будущем. Специалист считает, что эти книги помогут переосмыслить жизнь.

Также мы писали, что, несмотря на то что чат-боты помогают большинству людей в их повседневных задачах, стоит помнить, что доверять искусственному интеллекту финансовую информацию или обращаться за медицинским советом нельзя.