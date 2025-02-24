Співзасновник Google Brain Ендрю Ин радить — п’ять книжок, які змінять ваше життя

Співзасновник Google Brain Ендрю Ин. Фото: Halil Sagirkaya/Anadolu

Ендрю Ин — відомий фахівець у галузі комп'ютерних наук та штучного інтелекту. Він впевнений, що шлях до особистісних змін можна розпочати з правильних книг, які допоможуть переосмислити життя та розширити кругозір.

Про п'ять таких книг, які радить фахівець, пише Blinkist Magazine.

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Нагадаємо, не можна довіряти чатботам, коли йдеться про приватну інформацію користувачів. Попри те, що штучний інтелект намагається викликати довіру, не слід використовувати його для отримання медичних порад та ділитися з ним будь-якою фінансовою інформацією.

Також ми писали, що Microsoft провела дослідження, в якому виявилося, що люди, які покладаються на штучний інтелект у роботі, менше використовують критичне мислення. За їхніми словами, це може призвести до деградації когнітивних здібностей.