Сооснователь Google Brain Эндрю Ын советует — пять книг, которые изменят вашу жизнь

Сооснователь Google Brain Эндрю Ын. Фото: Halil Sagirkaya/Anadolu

Эндрю Ын — известный специалист в области компьютерных наук и искусственного интеллекта. Он уверен, что путь к личностным изменениям можно начать с правильных книг, которые помогут переосмыслить жизнь и расширить кругозор.

О пяти таких книгах, которые советует специалист, пишет Blinkist Magazine.

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"Human Compatible" — Стюарт Рассел

Что будет означать развитие передового ИИ для человечества?

Обложка книги "Совместим с человеком (Human Compatible). Фото: Yakaboo

Стюарт Рассел, один из ведущих исследователей в области искусственного интеллекта, рассматривает проблему создания систем, которые действовали бы в соответствии с человеческими ценностями и интересами.

"Life 3.0" — Макс Тегмарк

Каким станет мир, где будет доминировать сверхразумный искусственный интеллект?

Обложка книги "Life 3.0". Фото: Yakaboo

Макс Тегмарк, космолог из MIT, предлагает посмотреть на возможную реальность, в которой ИИ превосходит человеческие возможности. Автор взвешивает потенциальные риски и преимущества существования в такой Вселенной.

"The Master Algorithm" — Педро Домингос

Существует ли универсальный алгоритм, способный извлечь любые знания из данных?

Обложка книги Книга "The Master Algorithm". Фото: Yakaboo

Педро Домингос, эксперт по машинному обучению, рассказывает о поисках "мастер-алгоритма", который может стать движущей силой искусственного общего интеллекта.

"Superintelligence" — Ник Бостром

Что произойдет, когда машины превзойдут человеческие когнитивные способности?

Обложка книги "Суперинтеллект (Superintelligence)". Фото: Yakaboo

Ник Бостром, философ из Оксфорда, описывает, какие сценарии могут развернуться с появлением суперинтеллекта, и какие опасности следует учитывать при его развитии.

"Zero to One" — Питер Тиль (в соавторстве с Блейком Мастерсом)

Это практический взгляд на предпринимательство и инновации.

Обложка книги "От нуля до единицы (Zero to One)". Фото: Yakaboo

Авторы отмечают, что настоящая ценность рождается из совершенно новых идей и продуктов, а не из конкуренции на уже заполненном рынке. Книга предлагает уникальные советы для построения успешного бизнеса.

Напомним, нельзя доверять чат-ботам, когда речь идет о частной информации пользователей. Несмотря на то, что искусственный интеллект пытается вызвать доверие, не следует использовать его для получения медицинских советов и делиться с ним любой финансовой информацией.

Также мы писали, что Microsoft провела исследование, в котором оказалось, что люди, которые полагаются на искусственный интеллект в работе, меньше используют критическое мышление. По их словам, это может привести к деградации когнитивных способностей.