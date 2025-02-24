Сооснователь Google Brain Эндрю Ын советует — пять книг, которые изменят вашу жизнь

ТОП-5 книг об ИИ, которые изменят ваш взгляд на будущее
Эндрю Ын — известный специалист в области компьютерных наук и искусственного интеллекта. Он уверен, что путь к личностным изменениям можно начать с правильных книг, которые помогут переосмыслить жизнь и расширить кругозор.
О пяти таких книгах, которые советует специалист, пишет Blinkist Magazine.
"Human Compatible" — Стюарт Рассел
Что будет означать развитие передового ИИ для человечества?
Стюарт Рассел, один из ведущих исследователей в области искусственного интеллекта, рассматривает проблему создания систем, которые действовали бы в соответствии с человеческими ценностями и интересами.
"Life 3.0" — Макс Тегмарк
Каким станет мир, где будет доминировать сверхразумный искусственный интеллект?
Макс Тегмарк, космолог из MIT, предлагает посмотреть на возможную реальность, в которой ИИ превосходит человеческие возможности. Автор взвешивает потенциальные риски и преимущества существования в такой Вселенной.
"The Master Algorithm" — Педро Домингос
Существует ли универсальный алгоритм, способный извлечь любые знания из данных?
Педро Домингос, эксперт по машинному обучению, рассказывает о поисках "мастер-алгоритма", который может стать движущей силой искусственного общего интеллекта.
"Superintelligence" — Ник Бостром
Что произойдет, когда машины превзойдут человеческие когнитивные способности?
Ник Бостром, философ из Оксфорда, описывает, какие сценарии могут развернуться с появлением суперинтеллекта, и какие опасности следует учитывать при его развитии.
"Zero to One" — Питер Тиль (в соавторстве с Блейком Мастерсом)
Это практический взгляд на предпринимательство и инновации.
Авторы отмечают, что настоящая ценность рождается из совершенно новых идей и продуктов, а не из конкуренции на уже заполненном рынке. Книга предлагает уникальные советы для построения успешного бизнеса.
Напомним, нельзя доверять чат-ботам, когда речь идет о частной информации пользователей. Несмотря на то, что искусственный интеллект пытается вызвать доверие, не следует использовать его для получения медицинских советов и делиться с ним любой финансовой информацией.
Также мы писали, что Microsoft провела исследование, в котором оказалось, что люди, которые полагаются на искусственный интеллект в работе, меньше используют критическое мышление. По их словам, это может привести к деградации когнитивных способностей.
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