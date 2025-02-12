Чи робить штучний інтелект нас тупішими — Microsoft провела дослідження

Чоловік грає в шахи з роботизованою рукою зі штучним інтелектом. Фото: Pexels

Нове дослідження, проведене дослідниками Microsoft та Університетом Карнегі-Меллона, виявило, що чим більше люди покладаються на генеративний штучний інтелект (ШІ) у своїй роботі, тим менше вони використовують критичне мислення. Це може призвести до "деградації когнітивних здібностей, які слід зберігати".

Про це пише 404media.

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"Ключова іронія автоматизації полягає в тому, що, механізуючи рутинні завдання та залишаючи обробку винятків людині, ви позбавляєте користувача можливості практикувати своє судження і зміцнювати когнітивні м'язи, залишаючи їх атрофованими й непідготовленими, коли виникають винятки", — пишуть дослідники.

У дослідженні взяли участь 319 працівників знань, які надали 936 прикладів використання генеративного ШІ у своїй роботі. Їх опитали, як вони використовують ШІ, наскільки впевнені в його здатності виконати певне завдання, як впораються без використання нейромережі та чи здатні оцінити вихідні дані з неї.

Як зазначили учасники дослідження, чим більше вони покладалися на ШІ у виконанні певного завдання, тим менше використовували критичне мислення. Воно використовувалося лише у випадках, коли не було повної впевненості в результатах, які надала нейромережа.

Дослідники відзначили, що ті, хто використовував ШІ для виконання завдання, мали майже однакові результати порівняно з тими, хто використовував лише власний мозок.

Серед факторів, що впливають на використання критичного мислення, дослідники виокремили ситуації, коли працівники почувалися під тиском часу, що призводило до меншої уваги до якості результатів ШІ. Водночас працівники в "високих ставках" або на роботах, де існувала загроза шкоди через помилки ШІ, використовували більше критичного мислення.

Однак чи означає це, що ШІ робить нас дурнішими і що його слід скасувати, щоб зберегти колективний інтелект людства? Це зрозуміла реакція на свідчення, що ШІ знижує рівень критичного мислення серед медсестер, вчителів та трейдерів, але думка дослідників є складнішою.

Вони правильно зауважують, що людство має довгу історію "зняття" когнітивних завдань на нові технології, коли вони з'являються, і що люди завжди переживали, що ці технології зруйнують людський інтелект.

Нагадаємо, Google інтегрувала штучний інтелект у свій веббраузер Chrome. З допомогою нього з'явилася нова функція, яка автоматично змінюватиме паролі користувача, якщо буде виявлено витік даних.

Також ми писали, що Google змінила свої принципи щодо штучного інтелекту. На сайті компанії зникло згадування про те, що нейромережі не будуть використовуватися у шкідливих сферах, зокрема у виробництві зброї.