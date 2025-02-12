Делает ли искусственный интеллект нас тупее — Microsoft провела исследование

Мужчина играет в шахматы с роботизированной рукой с искусственным интеллектом. Фото: Pexels

Новое исследование, проведенное исследователями Microsoft и Университетом Карнеги-Меллона, показало, что чем больше люди полагаются на генеративный искусственный интеллект (ИИ) в своей работе, тем меньше они используют критическое мышление. Это может привести к "деградации когнитивных способностей, которые следует сохранять".

Об этом пишет 404media.

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"Ключевая ирония автоматизации заключается в том, что, механизируя рутинные задачи и оставляя обработку исключений человеку, вы лишаете пользователя возможности практиковать свое суждение и укреплять когнитивные мышцы, оставляя их атрофированными и неподготовленными, когда возникают исключения", — пишут исследователи.

В исследовании приняли участие 319 работников знаний, которые предоставили 936 примеров использования генеративного ИИ в своей работе. Их опросили, как они используют ИИ, насколько уверены в его способности выполнить определенную задачу, как справятся без использования нейросети и способны ли оценить выходные данные из нее.

Как отметили участники исследования, чем больше они полагались на ИИ в выполнении определенной задачи, тем меньше использовали критическое мышление. Оно использовалось лишь в случаях, когда не было полной уверенности в результатах, которые предоставила нейросеть.

Исследователи отметили, что те, кто использовал ИИ для выполнения задачи, имели почти одинаковые результаты по сравнению с теми, кто использовал только собственный мозг.

Среди факторов, влияющих на использование критического мышления, исследователи выделили ситуации, когда работники чувствовали себя под давлением времени, что приводило к меньшему вниманию к качеству результатов ИИ. В то же время работники в "высоких ставках" или на работах, где существовала угроза вреда из-за ошибок ИИ, использовали больше критического мышления.

Однако означает ли это, что ИИ делает нас глупее и что его следует отменить, чтобы сохранить коллективный интеллект человечества? Это понятная реакция на свидетельства, что ИИ снижает уровень критического мышления среди медсестер, учителей и трейдеров, но мнение исследователей сложнее.

Они правильно замечают, что человечество имеет долгую историю "снятия" когнитивных задач на новые технологии, когда они появляются, и что люди всегда переживали, что эти технологии разрушат человеческий интеллект.

Напомним, Google интегрировала искусственный интеллект в свой веб-браузер Chrome. С помощью него появилась новая функция, которая будет автоматически менять пароли пользователя, если будет обнаружена утечка данных.

Также мы писали, что Google изменила свои принципы в отношении искусственного интеллекта. На сайте компании исчезло упоминание, что нейросети не будут использоваться во вредных сферах, в частности в производстве оружия.