OpenAI розробляє власний чип для ШІ — коли очікувати революцію на ринку

Логотип OpenAI на екрані смартфона. Фото: Dado Ruvic/REUTERS

Компанія у сфері штучного інтелекту OpenAI активно працює над створенням власного чипа для ШІ. Створивши його, компанія зможе зменшити свою залежність від NVIDIA у постачанні напівпровідників.

Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначається, OpenAI вже майже завершила розробку першого покоління власного чипа та планує найближчим часом передати його на виробництво в TSMC.

OpenAI розглядає чип як стратегічний інструмент

Компанія планує розпочати масове виробництво у 2026 році, що узгоджується з її амбітним графіком. Процес виготовлення першої партії триває близько шести місяців та може коштувати десятки мільйонів доларів. Якщо ж OpenAI вирішить пришвидшити виробництво, витрати суттєво зростуть. При цьому немає гарантії, що перша версія чипа буде працювати бездоганно, що може вимагати повторного проєктування.

Усередині OpenAI цей проєкт розглядають як інструмент для посилення переговорних позицій із постачальниками чипів. Компанія планує розширювати функціональні можливості власних процесорів у наступних поколіннях.

Якщо тестове виробництво пройде успішно, OpenAI зможе запустити масове виготовлення власних чіпів та випробувати альтернативу рішенням NVIDIA вже цього року.

За оцінками експертів, розробка масштабного чіпа може обійтися в 500 млн доларів лише за одну версію, а повний комплекс програмного забезпечення та супутньої інфраструктури може подвоїти ці витрати.

Перший чіп OpenAI буде здатний як на тренування, так і на виконання ШІ-моделей, однак на початкових етапах він буде використовуватися переважно для їх роботи, зазначають джерела. Його роль у загальній інфраструктурі компанії буде обмеженою.

Для масштабного розширення програми розробки OpenAI потрібно залучити ще сотні інженерів.

Нагадаємо, Ілон Маск зробив пропозицію у розмірі 97,4 млрд доларів для придбання неприбуткової організації, яка контролює OpenAI. Генеральний директор компанії Сем Альтман вже відповів на пропозицію мільярдера у жартівливій формі на X.

Також ми писали, що OpenAI вперше зробила рекламу ChatGPT. На Супербоулі компанія показала 60-секундне відео, в якому штучний інтелект ставиться в один ряд із найвизначнішими відкриттями людства.