OpenAI разрабатывает собственный чип для ИИ — когда ожидать революцию на рынке

Логотип OpenAI на экране смартфона. Фото: Dado Ruvic/REUTERS

Компания в сфере искусственного интеллекта OpenAI активно работает над созданием собственного чипа для ИИ. Создав его, компания сможет уменьшить свою зависимость от NVIDIA в поставках полупроводников.

Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, OpenAI уже почти завершила разработку первого поколения собственного чипа и планирует в ближайшее время передать его на производство в TSMC.

OpenAI рассматривает чип как стратегический инструмент

Компания планирует начать массовое производство в 2026 году, что согласуется с ее амбициозным графиком. Процесс изготовления первой партии занимает около шести месяцев и может стоить десятки миллионов долларов. Если OpenAI решит ускорить производство, расходы существенно возрастут. При этом нет гарантии, что первая версия чипа будет работать безупречно, что может потребовать повторного проектирования.

Внутри OpenAI этот проект рассматривают как инструмент для усиления переговорных позиций с поставщиками чипов. Компания планирует расширять функциональные возможности собственных процессоров в следующих поколениях.

Если тестовое производство пройдет успешно, OpenAI сможет запустить массовое изготовление собственных чипов и испытать альтернативу решениям NVIDIA уже в этом году.

По оценкам экспертов, разработка масштабного чипа может обойтись в 500 млн долларов только за одну версию, а полный комплекс программного обеспечения и сопутствующей инфраструктуры может удвоить эти расходы.

Первый чип OpenAI будет способен как на тренировку, так и на выполнение ИИ-моделей, однако на начальных этапах он будет использоваться преимущественно для их работы, отмечают источники. Его роль в общей инфраструктуре компании будет ограниченной.

Для масштабного расширения программы разработки OpenAI нужно привлечь еще сотни инженеров.

Напомним, Илон Маск сделал предложение в размере 97,4 млрд долларов для приобретения неприбыльной организации, которая контролирует OpenAI. Генеральный директор компании Сэм Альтман уже ответил на предложение миллиардера в шутливой форме на X.

Также мы писали, что OpenAI впервые сделала рекламу ChatGPT. На Супербоуле компания показала 60-секундное видео, в котором искусственный интеллект ставится в один ряд с самыми выдающимися открытиями человечества.