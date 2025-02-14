YouTube оновив Shorts — тепер можна створювати ШІ-відео з Veo 2

YouTube додав ШІ-відеогенератор Veo 2 у Shorts — які можливості
Минулого року на заході Made on YouTube було представлено Dream Screen — функцію, яка дозволяє створювати унікальні ШІ-фони для Shorts за допомогою текстового запиту. Користувачі вже застосовують її для творчих реміксів та навчальних матеріалів, оживляючи свої ідеї.
Про це йдеться в офіційному блозі YouTube.
YouTube дозволив використовувати ШІ-генератор відео для Shorts
Dream Screen отримав масштабне оновлення завдяки інтеграції з новітньою моделлю генерації відео від Google DeepMind — Veo 2. Вона значно покращує якість та деталізацію відео, а також додає нову функцію — генерацію окремих відеофрагментів, які можна використовувати в Shorts.
Тепер, якщо вам потрібна конкретна сцена, але немає відповідного кадру, або ви хочете перетворити уяву на реальність, просто введіть текстовий запит — і система створить відео, що ідеально впишеться у вашу розповідь або відкриє новий світ контенту.
Що покращилось у Veo 2
Зокрема, технологія тепер генерує відео з вищою якістю та реалістичною передачею фізики і рухів. Завдяки оптимізованим алгоритмам генерація контенту стала швидшою, а також з'явилася можливість обрати стиль, лінзи та кінематографічний ефект.
Щоб скористатися новими можливостями, необхідно:
- відкрити камеру Shorts;
- обрати Green Screen;
- натиснути Dream Screen;
- ввести текстовий запит;
- вибрати зображення;
- створити відео.
Якщо хочете створити окремий відеофрагмент, необхідно:
- відкрити камеру Shorts;
- натиснути Add;
- обрати Create;
- ввести запит;
- вибрати зображення;
- натиснути Create video;
- обрати довжину ролика.
Для позначення ШІ-контенту YouTube застосовує водяні знаки SynthID та чіткі маркування.
Функція вже доступна в США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії з планами розширення на інші країни.
Нагадаємо, YouTube тестує нові функції для передплатників Premium. Серед найцікавіших — можливість переглядати відео на швидкості до 4x. Також компанія випробовує інші експериментальні можливості для покращення користувацького досвіду.
Також ми писали, що YouTube посилив боротьбу з блокувальниками реклами. Користувачі почали помічати рекламні вставки, які тривають довше за самі відео.
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