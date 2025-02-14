YouTube оновив Shorts — тепер можна створювати ШІ-відео з Veo 2

ШІ-генератор Veo 2 в YouTube Shorts. Фото: YouTube Official Blog

Минулого року на заході Made on YouTube було представлено Dream Screen — функцію, яка дозволяє створювати унікальні ШІ-фони для Shorts за допомогою текстового запиту. Користувачі вже застосовують її для творчих реміксів та навчальних матеріалів, оживляючи свої ідеї.

Про це йдеться в офіційному блозі YouTube.

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Dream Screen отримав масштабне оновлення завдяки інтеграції з новітньою моделлю генерації відео від Google DeepMind — Veo 2. Вона значно покращує якість та деталізацію відео, а також додає нову функцію — генерацію окремих відеофрагментів, які можна використовувати в Shorts.

Тепер, якщо вам потрібна конкретна сцена, але немає відповідного кадру, або ви хочете перетворити уяву на реальність, просто введіть текстовий запит — і система створить відео, що ідеально впишеться у вашу розповідь або відкриє новий світ контенту.

Що покращилось у Veo 2

Зокрема, технологія тепер генерує відео з вищою якістю та реалістичною передачею фізики і рухів. Завдяки оптимізованим алгоритмам генерація контенту стала швидшою, а також з'явилася можливість обрати стиль, лінзи та кінематографічний ефект.

Щоб скористатися новими можливостями, необхідно:

відкрити камеру Shorts;

обрати Green Screen;

натиснути Dream Screen;

ввести текстовий запит;

вибрати зображення;

створити відео.

Якщо хочете створити окремий відеофрагмент, необхідно:

відкрити камеру Shorts;

натиснути Add;

обрати Create;

ввести запит;

вибрати зображення;

натиснути Create video;

обрати довжину ролика.

Для позначення ШІ-контенту YouTube застосовує водяні знаки SynthID та чіткі маркування.

Функція вже доступна в США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії з планами розширення на інші країни.

Нагадаємо, YouTube тестує нові функції для передплатників Premium. Серед найцікавіших — можливість переглядати відео на швидкості до 4x. Також компанія випробовує інші експериментальні можливості для покращення користувацького досвіду.

Також ми писали, що YouTube посилив боротьбу з блокувальниками реклами. Користувачі почали помічати рекламні вставки, які тривають довше за самі відео.