YouTube тестує нові функції для користувачів — хто може скористатися

Логотип додатка YouTube на смартфоні. Фото: Unsplash

YouTube запустив тестування нових функцій для передплатників Premium. Однією з найцікавіших є можливість перегляду відео на швидкості до 4x. Також компанія випробовує інші експериментальні можливості, які можуть покращити користувацький досвід.

Про це пише Androidcentral.

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Які нові функції з'явилися для передплатників YouTube Premium

На окремій сторінці YouTube з'явилися нові функції, які можуть протестувати передплатники Premium. Наразі YouTube дозволяє змінювати швидкість відтворення у діапазоні від 0.25x до 2x. Це корисно для тих, хто хоче швидше переглянути контент або, навпаки, уповільнити його, наприклад, при прослуховуванні подкастів.

Однак тепер Premium-користувачі зможуть ще більше прискорити відео — аж до 4x. Ця функція доступна лише на мобільних пристроях з Android та iOS і поки що не підтримується у вебверсії. Експеримент триватиме до 26 лютого.

Ще одна тестова функція — Jump Ahead — дозволяє швидко перескакувати до важливих фрагментів відео. Це реалізовано через спеціальну кнопку, яка з'являється у вебверсії YouTube. Тестування функції має обмежений термін, який закінчується 5 лютого, після чого компанія роздумуватиме, чи впроваджувати її на постійній основі.

Крім цього, YouTube тестує й інші корисні інструменти:

покращену якість звуку — можливість слухати музику у високій якості (256 kbps). Ця функція буде доступна користувачам iOS та Android до 22 лютого;

режим "картинка в картинці" для YouTube Shorts — тепер короткі відео можна дивитися у фоні, перемикаючись між додатками (лише для iOS).

"Розумне завантаження" Shorts — автоматичне збереження коротких відео для перегляду офлайн (лише для iOS).

Ці експериментальні можливості можуть зробити YouTube Premium ще більш привабливим для користувачів. Однак поки невідомо, які з них вийдуть з тестування та стануть частиною постійного функціоналу платформи.

Нагадаємо, на YouTube стартувала нова ера боротьби з блокувальниками реклами. Користувачі, які використовують подібні додатки, можуть натрапити на рекламні вставки, які тривають набагато довше, ніж відео.

Також ми писали, що китайські вчені провели дослідження, в якому виявили, що перегляд коротких відео, зокрема на YouTube Shorts, може розвинути залежність. Окрім цього, перегляд такого медіаконтенту може спричинити проблеми з психічним здоров'ям.