YouTube тестує нові функції для користувачів — хто може скористатися

В YouTube Premium тестують нові функції — як можна випробувати
YouTube запустив тестування нових функцій для передплатників Premium. Однією з найцікавіших є можливість перегляду відео на швидкості до 4x. Також компанія випробовує інші експериментальні можливості, які можуть покращити користувацький досвід.
Про це пише Androidcentral.
Які нові функції з'явилися для передплатників YouTube Premium
На окремій сторінці YouTube з'явилися нові функції, які можуть протестувати передплатники Premium. Наразі YouTube дозволяє змінювати швидкість відтворення у діапазоні від 0.25x до 2x. Це корисно для тих, хто хоче швидше переглянути контент або, навпаки, уповільнити його, наприклад, при прослуховуванні подкастів.
Однак тепер Premium-користувачі зможуть ще більше прискорити відео — аж до 4x. Ця функція доступна лише на мобільних пристроях з Android та iOS і поки що не підтримується у вебверсії. Експеримент триватиме до 26 лютого.
Ще одна тестова функція — Jump Ahead — дозволяє швидко перескакувати до важливих фрагментів відео. Це реалізовано через спеціальну кнопку, яка з'являється у вебверсії YouTube. Тестування функції має обмежений термін, який закінчується 5 лютого, після чого компанія роздумуватиме, чи впроваджувати її на постійній основі.
Крім цього, YouTube тестує й інші корисні інструменти:
- покращену якість звуку — можливість слухати музику у високій якості (256 kbps). Ця функція буде доступна користувачам iOS та Android до 22 лютого;
- режим "картинка в картинці" для YouTube Shorts — тепер короткі відео можна дивитися у фоні, перемикаючись між додатками (лише для iOS).
- "Розумне завантаження" Shorts — автоматичне збереження коротких відео для перегляду офлайн (лише для iOS).
Ці експериментальні можливості можуть зробити YouTube Premium ще більш привабливим для користувачів. Однак поки невідомо, які з них вийдуть з тестування та стануть частиною постійного функціоналу платформи.
Нагадаємо, на YouTube стартувала нова ера боротьби з блокувальниками реклами. Користувачі, які використовують подібні додатки, можуть натрапити на рекламні вставки, які тривають набагато довше, ніж відео.
Також ми писали, що китайські вчені провели дослідження, в якому виявили, що перегляд коротких відео, зокрема на YouTube Shorts, може розвинути залежність. Окрім цього, перегляд такого медіаконтенту може спричинити проблеми з психічним здоров'ям.
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