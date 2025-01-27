YouTube посилив боротьбу з блокувальниками — рекламні вставки стали довшими за відео

Чоловік дивиться YouTube на планшеті. Фото: Unsplash

YouTube перейшов на новий рівень у боротьбі з блокувальниками реклами. Користувачі відеохостингу почали помічати рекламні вставки, тривалість яких перевищує довжину самих відео. Як зазначила компанія Google, це не помилка, а свідома політика.

Про це пише Android Authority.

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Першим про нововведення повідомив користувач Reddit під ніком Lin1ex. Йому трапилася реклама тривалістю 58 хвилин без можливості натиснути кнопку "Пропустити". Інші користувачі в коментарях поділилися ще більш разючими прикладами — хтось згадав про 10-годинну рекламу, а хтось навіть про 90-годинну.

Реклама на YouTube тривалістю в одну годину. Фото: Lin1ex/Reddit

Хоча більшість заяв залишилися непідтвердженими, користувач Reddit під ніком Standard-Slip6572 опублікував фото з рекламним роликом тривалістю майже три години (2:52:16), тоді як саме відео тривало лише 49 хвилин.

Реклама на YouTube тривалістю в майже 3 години. Фото: Slip6572/Reddit

Згодом уважні глядачі помітили, що кнопка "Пропустити" все ж з'являється, але розташована в незвичному місці — у лівому нижньому кутку екрана.

Після численних обговорень Google випустила офіційну заяву, підтвердивши впровадження нових правил показу реклами.

"Реклама — це життєво важливий ресурс для наших авторів, який допомагає їм розвивати свій бізнес. Саме тому використання блокувальників реклами порушує Умови надання послуг YouTube. Ми розпочали глобальну кампанію, щоб переконати глядачів, які використовують блокувальники реклами, дозволити показ реклами на YouTube або перейти на YouTube Premium для перегляду відео без реклами", — заявили в компанії.

Це не перший випадок, коли Google вживає заходів проти блокувальників реклами. Раніше платформа демонструвала чорний екран замість відео чи автоматично перемотувала ролики до кінця. Нова політика, схоже, стане ще одним кроком у цьому напрямку.

Для користувачів, які хочуть уникнути перегляду довгих рекламних вставок, Google рекомендує оформити підписку на YouTube Premium. Утім, така практика вже викликає хвилю критики та обговорень у мережі.

Нагадаємо, Google вимкнула популярний блокувальник реклами uBlock Origin. Однак користувачі все одно мають можливість використовувати альтернативні додатки, щоб позбавитися дратівливої реклами на вебсайтах.

Також ми писали, що у 2024 році чимало користувачів отримували свіжі новини саме з українського сегмента YouTube. Він залишається важливим джерелом інформації для глядачів і зараз.