YouTube усилил борьбу с блокировщиками — рекламные вставки стали длиннее видео

Мужчина смотрит YouTube на планшете. Фото: Unsplash

YouTube перешел на новый уровень в борьбе с блокировщиками рекламы. Пользователи видеохостинга начали замечать рекламные вставки, длительность которых превышает длину самих видео. Как отметила компания Google, это не ошибка, а сознательная политика.

Об этом пишет Android Authority.

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Первым о нововведении сообщил пользователь Reddit под ником Lin1ex. Ему попалась реклама продолжительностью 58 минут без возможности нажать кнопку "Пропустить". Другие пользователи в комментариях поделились еще более поразительными примерами — кто-то вспомнил о 10-часовой рекламе, а кто-то даже о 90-часовой.

Реклама на YouTube продолжительностью в один час. Фото: Lin1ex/Reddit

Хотя большинство заявлений остались неподтвержденными, пользователь Reddit под ником Standard-Slip6572 опубликовал фото с рекламным роликом продолжительностью почти три часа (2:52:16), в то время, как само видео длилось всего 49 минут.

Реклама на YouTube продолжительностью в почти 3 часа. Фото: Slip6572/Reddit

Впоследствии внимательные зрители заметили, что кнопка "Пропустить" все же появляется, но расположена в непривычном месте — в левом нижнем углу экрана.

После многочисленных обсуждений Google выпустила официальное заявление, подтвердив внедрение новых правил показа рекламы.

"Реклама — это жизненно важный ресурс для наших авторов, который помогает им развивать свой бизнес. Именно поэтому использование блокировщиков рекламы нарушает Условия предоставления услуг YouTube. Мы начали глобальную кампанию, чтобы убедить зрителей, которые используют блокировщики рекламы, разрешить показ рекламы на YouTube или перейти на YouTube Premium для просмотра видео без рекламы", — заявили в компании.

Это не первый случай, когда Google принимает меры против блокировщиков рекламы. Ранее платформа демонстрировала черный экран вместо видео или автоматически перематывала ролики до конца. Новая политика, похоже, станет еще одним шагом в этом направлении.

Для пользователей, которые хотят избежать просмотра длинных рекламных вставок, Google рекомендует оформить подписку на YouTube Premium. Впрочем, такая практика уже вызывает волну критики и обсуждений в сети.

Напомним, Google выключила популярный блокировщик рекламы uBlock Origin. Однако пользователи все равно имеют возможность использовать альтернативные приложения, чтобы избавиться от раздражающей рекламы на веб-сайтах.

Также мы писали, что в 2024 году многие пользователи получали свежие новости именно из украинского сегмента YouTube. Он остается важным источником информации для зрителей и сейчас.