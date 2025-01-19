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TikTok, Reels та Shorts є причиною деградації — доведено вченими

19 січня 2025 00:20
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Китайські вчені довели, що короткі відео з TikTok, Reels та Shorts негативно впливають на мозок
Ілюстративне зображення логотипа соцмережі TikTok. Фото: pexels.com
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Дослідження китайських вчених довело, що надмірний перегляд коротких відео, таких як TikTok, Reels та Shorts, може призвести до розвитку залежності та негативно впливати на когнітивні функції та психічне здоров'я. Крім того, під загрозою й зір людини. 

Результати дослідження опубліковані на науковому порталі Sciencedirect.

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Вони зібрали групу зі 111 учасників, які не мали проблем із психікою. За допомогою сканера Siemens 3T Prisma, розташованого в Центрі дослідження МРТ Педагогічного університету Тяньцзіня, вчені досліджували зміни у мозку піддослідних під час довготривалих переглядів коротких відео на платформах TikTok, Reels та Shorts.

Піддослідним два місяці поспіль кожного дня по 95 хвилин крутили ролики з цих соцмереж. За результатами експерименту виявлено таке:

  • у піддослідних зменшився обсяг сірої речовини в орбітофронтальній корі на 2,3% за два місяці;
  • якість сну знизилась на 30%, а у 50% учасників виникло безсоння;
  • у студентів значно знизилась здатність до концентрації — замість очікуваних 2,5 хвилини, учасники змогли зосередитись лише на 47 секунд;
  • у піддослідних з'явились ознаки психічних розладів — у половини учасників діагностували депресію, що потребує лікування, та інші тривожні стани.

Ці результати свідчать про те, що надмірне споживання короткоформатного відеоконтенту може мати серйозні наслідки для здоров'я, зазначають китайські вчені.

Раніше ми писали, що поліція Харківської області попереджає про небезпечний тренд, що набирає популярності в соціальній мережі TikTok. Нові "хайпові" теми роликів призводять до травмування дітей.

Також повідомлялось, що китайські офіційні особи розглядають варіант передачі американських підрозділів TikTok у власність Ілона Маска. Це може статися у випадку, якщо компанії не вдасться уникнути заборони на додаток у США.

YouTube соцмережі Instagram TikTok вчені депресія дослідження

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