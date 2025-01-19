Китайские ученые доказали, что короткие видео из TikTok, Reels и Shorts негативно влияют на мозг

Иллюстративное изображение логотипа соцсети TikTok. Фото: pexels.com

Исследование китайских ученых доказало, что чрезмерный просмотр коротких видео, таких как TikTok, Reels и Shorts, может привести к развитию зависимости и негативно влиять на когнитивные функции и психическое здоровье'я. Кроме того, под угрозой и зрение человека.

Результаты исследования опубликованы на научном портале Sciencedirect.

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Они собрали группу из 111 участников, которые не имели проблем с психикой. С помощью сканера Siemens 3T Prisma, расположенного в Центре исследования МРТ Педагогического университета Тяньцзиня, ученые исследовали изменения в мозге испытуемых во время долговременных просмотров коротких видео на платформах TikTok, Reels и Shorts.

Испытуемым два месяца подряд каждый день по 95 минут крутили ролики из этих соцсетей. По результатам эксперимента выявлено следующее:

у испытуемых уменьшился объем серого вещества в орбитофронтальной коре на 2,3% за два месяца;

качество сна снизилось на 30%, а у 50% участников возникла бессонница;

у студентов значительно снизилась способность к концентрации — вместо ожидаемых 2,5 минуты, участники смогли сосредоточиться лишь на 47 секунд;

у испытуемых появились признаки психических расстройств — у половины участников диагностировали депрессию, требующую лечения, и другие тревожные состояния.

Эти результаты свидетельствуют о том, что чрезмерное потребление короткоформатного видеоконтента может иметь серьезные последствия для здоровья, отмечают китайские ученые.

Ранее мы писали, что полиция Харьковской области предупреждает об опасном тренде, набирающем популярность в социальной сети TikTok. Новые "хайповые" темы роликов приводят к травмированию детей.

Также сообщалось, что китайские официальные лица рассматривают вариант передачи американских подразделений TikTok в собственность Илона Маска. Это может произойти в случае, если компании не удастся избежать запрета на приложение в США.