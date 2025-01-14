Китай розглядає можливість продати TikTok Ілону Маску, щоб уникнути проблем в США

Застосунок TikTok на смартфоні. Фото: Unsplash

Китайські офіційні особи розглядають варіант передачі американських підрозділів TikTok у власність Ілона Маска. Це може статися у випадку, якщо компанії не вдасться уникнути заборони на додаток у США.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Китай наполягає на збереженні TikTok у власності ByteDance Ltd., але, за інформацією джерел, офіційні особи в Пекіні вже обговорюють запасні плани. Зокрема, можливість співпраці з Ілоном Маском розглядається на тлі апеляції ByteDance до Верховного суду США, де 10 січня судді дали зрозуміти, що можуть підтримати заборону.

Один із варіантів передбачає, що компанія Маска X (колишній Twitter) отримає контроль над TikTok у США, що дозволить об'єднати ці бізнеси. TikTok, який має понад 170 млн користувачів у США, міг би стати важливим активом для залучення рекламодавців та розвитку штучного інтелекту, створеного компанією Маска xAI.

Джерела зазначають, що жодних остаточних рішень китайськими офіційними особами ще не прийнято. Також невідомо, чи обговорювали це питання безпосередньо ByteDance, TikTok або Маск. Представники Маска і ByteDance не надали коментарів з цього приводу.

Вартість американського бізнесу TikTok оцінюється в 40-50 млрд доларів, що є значною сумою навіть для найбагатшої людини у світі. Продаж також може зіткнутися з юридичними та регуляторними перешкодами, оскільки Китай має право схвалювати експорт технологій, включно з алгоритмом рекомендацій TikTok.

Ілон Маск, як підприємець із досвідом співпраці з китайським урядом через бізнес Tesla, може стати важливою фігурою у переговорах між країнами. Пекін розглядає переговори щодо TikTok як потенційну можливість для зменшення напруженості в торгових відносинах із США.

Юристи TikTok аргументують, що законодавство США, яке вимагає продажу чи закриття TikTok через загрозу національній безпеці, порушує першу поправку до Конституції. Однак Верховний суд може ухвалити рішення на користь заборони. Президент Дональд Трамп заявив, що хоче "врятувати" TikTok, і є припущення, що він може вжити заходів, щоб уникнути заборони в останню хвилину.

Нагадаємо, статки світових мільярдерів, серед яких Ілон Маск, змогли досягти 10 трлн доларів загального капіталу. Прибутки восьми технологічних компаній є частиною зростання цієї суми на 1,5 трлн доларів.

Також ми писали, що новообраний президент США Дональд Трамп подав запит до Верховного суду з проханням відкласти продаж TikTok до 19 січня 2025 року. Він наголосив, що його адміністрація матиме достатньо часу та ресурсів для владнання ситуації.