Китай рассматривает возможность продать TikTok Илону Маску, чтобы избежать проблем в США

Приложение TikTok на смартфоне. Фото: Unsplash

Китайские официальные лица рассматривают вариант передачи американских подразделений TikTok в собственность Илона Маска. Это может произойти в случае, если компании не удастся избежать запрета на приложение в США.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Китай настаивает на сохранении TikTok в собственности ByteDance Ltd., но, по информации источников, официальные лица в Пекине уже обсуждают запасные планы. В частности, возможность сотрудничества с Илоном Маском рассматривается на фоне апелляции ByteDance в Верховный суд США, где 10 января судьи дали понять, что могут поддержать запрет.

Один из вариантов предполагает, что компания Маска X (бывший Twitter) получит контроль над TikTok в США, что позволит объединить эти бизнесы. TikTok, который имеет более 170 млн пользователей в США, мог бы стать важным активом для привлечения рекламодателей и развития искусственного интеллекта, созданного компанией Маска xAI.

Источники отмечают, что никаких окончательных решений китайскими официальными лицами еще не принято. Также неизвестно, обсуждали ли этот вопрос непосредственно ByteDance, TikTok или Маск. Представители Маска и ByteDance не предоставили комментариев по этому поводу.

Стоимость американского бизнеса TikTok оценивается в 40-50 млрд долларов, что является значительной суммой даже для самого богатого человека в мире. Продажа также может столкнуться с юридическими и регуляторными препятствиями, поскольку Китай имеет право одобрять экспорт технологий, включая алгоритм рекомендаций TikTok.

Илон Маск, как предприниматель с опытом сотрудничества с китайским правительством через бизнес Tesla, может стать важной фигурой в переговорах между странами. Пекин рассматривает переговоры по TikTok как потенциальную возможность для уменьшения напряженности в торговых отношениях с США.

Пекин рассматривает переговоры по TikTok как потенциальную возможность для уменьшения напряженности в торговых отношениях с США.

Юристы TikTok аргументируют, что законодательство США, которое требует продажи или закрытия TikTok из-за угрозы национальной безопасности, нарушает первую поправку к Конституции. Однако Верховный суд может принять решение в пользу запрета. Президент Дональд Трамп заявил, что хочет "спасти" TikTok, и есть предположение, что он может принять меры, чтобы избежать запрета в последнюю минуту.

Напомним, состояние мировых миллиардеров, среди которых Илон Маск, смогли достичь 10 трлн долларов общего капитала. Прибыль восьми технологических компаний является частью роста этой суммы на 1,5 трлн долларов.

Также мы писали, что новоизбранный президент США Дональд Трамп подал запрос в Верховный суд с просьбой отложить продажу TikTok до 19 января 2025 года. Он отметил, что его администрация будет иметь достаточно времени и ресурсов для разрешения ситуации.