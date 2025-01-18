Нові тренди TikTok несуть загрозу для здоров'я підлітків, заявляють у Нацполіції

Ілюстрація застосунку TikTok. Фото: pexels.com

Поліція Харківської області попереджає про небезпечний тренд, що набирає популярності в соціальній мережі TikTok. Нові "хайпові" теми роликів призводять до травмування дітей.

Про небезпеку і батьків і підлітків попереджає Нацполіція області у своєму Telegram.

Читайте також:

Які нові небезпечні тренди у TikTok

Заява Нацполіції про небезпечні тренди TikTok. Фото: Скриншот

Правоохоронні органи повідомляють про поширення в TikTok челенджу, який заохочує дітей до виготовлення саморобних піротехнічних пристроїв. Наслідки таких дій можуть бути дуже серйозними, включаючи хімічні опіки, шрами на обличчі та руках, а іноді й необхідність тривалого лікування. Медики попереджають, що отримані травми можуть залишитись на все життя.

Поліція звертається до дітей з проханням не повторювати небезпечних дій, які вони бачать в соціальних мережах, оскільки здоров'я та безпека є пріоритетними. Якщо друзі пропонують брати участь у таких челенджах, необхідно відмовитись і негайно повідомити про це дорослих.

У разі відомостей про поширення небезпечних челенджів або травмування дітей, поліція закликає громадян звертатися за номером 102.

Раніше ми писали, що новообраний президент США Дональд Трамп подав запит до Верховного суду з проханням відкласти продаж TikTok до 19 січня 2025 року. Він наголосив, що його адміністрація матиме достатньо часу та ресурсів для владнання ситуації.

Також повідомлялось, що китайські офіційні особи розглядають варіант передачі американських підрозділів TikTok у власність Ілона Маска. Це може статися у випадку, якщо компанії не вдасться уникнути заборони на додаток у США.