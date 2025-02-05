YouTube тестирует новые функции для пользователей — кто может воспользоваться

Логотип приложения YouTube на смартфоне. Фото: Unsplash

YouTube запустил тестирование новых функций для подписчиков Premium. Одной из самых интересных является возможность просмотра видео на скорости до 4x. Также компания испытывает другие экспериментальные возможности, которые могут улучшить пользовательский опыт.

Об этом пишет Androidcentral.

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Какие новые функции появились для подписчиков YouTube Premium

На отдельной странице YouTube появились новые функции, которые могут протестировать подписчики Premium. Сейчас YouTube позволяет изменять скорость воспроизведения в диапазоне от 0.25x до 2x. Это полезно для тех, кто хочет быстрее просмотреть контент или, наоборот, замедлить его, например, при прослушивании подкастов.

Однако теперь Premium-пользователи смогут еще больше ускорить видео — вплоть до 4x. Эта функция доступна только на мобильных устройствах с Android и iOS и пока не поддерживается в веб-версии. Эксперимент продлится до 26 февраля.

Еще одна тестовая функция — Jump Ahead — позволяет быстро перескакивать к важным фрагментам видео. Это реализовано через специальную кнопку, которая появляется в веб-версии YouTube. Тестирование функции имеет ограниченный срок, который заканчивается 5 февраля, после чего компания будет размышлять, внедрять ли ее на постоянной основе.

Кроме этого, YouTube тестирует и другие полезные инструменты:

улучшенное качество звука — возможность слушать музыку в высоком качестве (256 kbps). Эта функция будет доступна пользователям iOS и Android до 22 февраля;

режим "картинка в картинке" для YouTube Shorts — теперь короткие видео можно смотреть в фоне, переключаясь между приложениями (только для iOS).

"Умная загрузка" Shorts — автоматическое сохранение коротких видео для просмотра офлайн (только для iOS).

Эти экспериментальные возможности могут сделать YouTube Premium еще более привлекательным для пользователей. Однако пока неизвестно, какие из них выйдут из тестирования и станут частью постоянного функционала платформы.

Напомним, на YouTube стартовала новая эра борьбы с блокировщиками рекламы. Пользователи, которые используют подобные приложения, могут наткнуться на рекламные вставки, длящиеся гораздо дольше, чем видео.

Также мы писали, что китайские ученые провели исследование, в котором обнаружили, что просмотр коротких видео, в частности на YouTube Shorts, может развить зависимость. Кроме этого, просмотр такого медиаконтента может вызвать проблемы с психическим здоровьем.