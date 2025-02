YouTube святкує день народження — як створювалася та розвивалася платформа

Додаток YouTube на екрані смартфона. Фото: Unsplash

YouTube сьогодні відзначає свій день народження від запуску — 14 лютого 2005 року було зареєстровано офіційний домен на ім'я youtube.com. Можливо, тоді автори й не підозрювали, наскільки масштабним стане їхній відеосервіс, однак нині YouTube є другим за популярністю сайтом у світі після Google та одним із головних майданчиків для самовираження.

Хто заснував YouTube і яким було найперше відео

Історія YouTube розпочалася з трьох колишніх працівників PayPal — Чада Герлі, Стіва Чена та Джаведа Каріма. Їхня ідея полягала в тому, щоб створити зручну платформу для обміну відео, яка була б відкрита для всіх охочих.

Зовнішній вигляд головної сторінки YouTube у 2005 році. Фото: Web Design Museum

Хоча на момент запуску здавалося, що проєкт може зацікавити лише певні кола користувачів, YouTube дуже швидко почав обростати популярністю та контентом — користувачі почали самі "рекламувати" нову платформу, роблячи записи власних роликів і далі поширюючи їх у соцмережах.

Уже за кілька місяців після цього ролик "Me at the zoo" Джаведа Каріма, розміщений у квітні 2005 року, увійшов в історію як найперший офіційно доступний відеозапис на YouTube.

Успіх сервісу не залишився непоміченим — у 2006 році Google викупила YouTube за 1,65 млрд доларів США. З того часу на платформі відбулися глобальні зміни:

з'явилася монетизація контенту;

впровадили систему рекомендацій;

запустили глобальні парт­нерські програми для авторів.

Завдяки останнім зі списку, імена деяких відеоблогерів стали світовими брендами. Це перетворило YouTube з аматорського відеохостингу на провідний медіасервіс, де сьогодні можна знайти як аматорські влоги, так і повнометражні фільми, чи офіційні канали великих компаній.

За даними офіційного блогу YouTube, зараз сервіс щомісячно відвідують понад мільярд зареєстрованих користувачів.

Величезний вибух популярності YouTube додатково заохотив розвиток культури блогерства, а для багатьох талановитих авторів став поштовхом до початку професійної кар'єри в медіаіндустрії. Згодом на платформі з'явилися додаткові сервіси, наприклад, YouTube Kids або YouTube Music, завдяки чому кожен глядач може знайти розділ "до душі".

Головна сторінка YouTube Kids. Фото: скриншот

Головна сторінка YouTube Music. Фото: скриншот 1 / 2

Що найцікавіше, YouTube об'єднує не лише техногіків чи професіоналів із відеовиробництва. Це простір, де можна переглянути музичні кліпи, навчитися готувати екзотичні страви, відкрити для себе незліченну кількість документальних проєктів, послухати лекції або просто насолоджуватися розважальним контентом.

З огляду на багатий досвід розвитку платформи й численні виклики — від дотримання авторських прав до створення екосистеми для авторів контенту — YouTube залишається прикладом того, як візія та підприємницька сміливість трьох колишніх колег можуть перерости в впливовий світовий медіа­ресурс.

Головна сторінка YouTube у 2025 році. Фото: Web Design Museum

Тож, якщо зазирнути в історію, день народження YouTube — це не лише дата реєстрації домену, а й символічний початок нової епохи в цифровому просторі, коли кожен отримав майданчик, здатний зробити з невідомої людини справжню інтернет-зірку. І хоч сучасні платформи стрімко розвиваються та змінюються, YouTube досі лишається тим місцем, де мільйони людей відкривають щось нове, діляться думками та навіть знаходять своє покликання.

