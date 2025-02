YouTube празднует день рождения — как создавалась и развивалась платформа

Приложение YouTube на экране смартфона. Фото: Unsplash

YouTube сегодня отмечает свой день рождения от запуска — 14 февраля 2005 года был зарегистрирован официальный домен на имя youtube.com. Возможно, тогда авторы и не подозревали, насколько масштабным станет их видеосервис, однако сейчас YouTube является вторым по популярности сайтом в мире после Google и одной из главных площадок для самовыражения.

Кто основал YouTube и каким было самое первое видео

История YouTube началась с трех бывших работников PayPal — Чада Херли, Стива Чена и Джаведа Карима. Их идея заключалась в том, чтобы создать удобную платформу для обмена видео, которая была бы открыта для всех желающих.

Внешний вид главной страницы YouTube в 2005 году. Фото: Web Design Museum

Хотя на момент запуска казалось, что проект может заинтересовать только определенные круги пользователей, YouTube очень быстро начал обрастать популярностью и контентом — пользователи начали сами "рекламировать" новую платформу, делая записи собственных роликов и дальше распространяя их в соцсетях.

Уже через несколько месяцев после этого ролик "Me at the zoo" Джаведа Карима, размещенный в апреле 2005 года, вошел в историю как самая первая официально доступная видеозапись на YouTube.

Успех сервиса не остался незамеченным — в 2006 году Google выкупила YouTube за 1,65 млрд долларов США. С тех пор на платформе произошли глобальные изменения:

появилась монетизация контента;

внедрили систему рекомендаций;

запустили глобальные партнерские программы для авторов.

Благодаря последним из списка, имена некоторых видеоблогеров стали мировыми брендами. Это превратило YouTube из любительского видеохостинга в ведущий медиасервис, где сегодня можно найти как любительские влоги, так и полнометражные фильмы, или официальные каналы крупных компаний.

По данным официального блога YouTube, сейчас сервис ежемесячно посещают более миллиарда зарегистрированных пользователей.

Огромный взрыв популярности YouTube дополнительно поощрил развитие культуры блогерства, а для многих талантливых авторов стал толчком к началу профессиональной карьеры в медиаиндустрии. Со временем на платформе появились дополнительные сервисы, например, YouTube Kids или YouTube Music, благодаря чему каждый зритель может найти раздел "по душе".

Главная страница YouTube Kids. Фото: скриншот

Главная страница YouTube Music. Фото: скриншот 1 2

Что самое интересное, YouTube объединяет не только техногиков или профессионалов по видеопроизводству. Это пространство, где можно посмотреть музыкальные клипы, научиться готовить экзотические блюда, открыть для себя бесчисленное количество документальных проектов, послушать лекции или просто наслаждаться развлекательным контентом.

Учитывая богатый опыт развития платформы и многочисленные вызовы — от соблюдения авторских прав до создания экосистемы для авторов контента — YouTube остается примером того, как визия и предпринимательская смелость трех бывших коллег могут перерасти во влиятельный мировой медиаресурс.

Главная страница YouTube в 2025 году. Фото: Web Design Museum

Поэтому, если заглянуть в историю, день рождения YouTube — это не только дата регистрации домена, но и символическое начало новой эпохи в цифровом пространстве, когда каждый получил площадку, способную сделать из неизвестного человека настоящую интернет-звезду. И хотя современные платформы стремительно развиваются и меняются, YouTube до сих пор остается тем местом, где миллионы людей открывают что-то новое, делятся мыслями и даже находят свое призвание.

