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YouTube добавил ИИ-видеогенератор Veo 2 в Shorts — что умеет

14 февраля 2025 14:11
Владимир Мололкин - редактор
YouTube обновил Shorts — теперь можно использовать ИИ-видеогенератор Veo 2
ИИ-генератор Veo 2 в YouTube Shorts. Фото: YouTube Official Blog
Владимир Мололкин - редактор

В прошлом году на мероприятии Made on YouTube была представлена Dream Screen — функция, которая позволяет создавать уникальные ИИ-фоны для Shorts с помощью текстового запроса. Пользователи уже применяют ее для творческих ремиксов и учебных материалов, оживляя свои идеи.

Об этом говорится в официальном блоге YouTube.

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Dream Screen получил масштабное обновление благодаря интеграции с новейшей моделью генерации видео от Google DeepMind — Veo 2. Она значительно улучшает качество и детализацию видео, а также добавляет новую функцию — генерацию отдельных видеофрагментов, которые можно использовать в Shorts.

Теперь, если вам нужна конкретная сцена, но нет подходящего кадра, или вы хотите превратить воображение в реальность, просто введите текстовый запрос — и система создаст видео, которое идеально впишется в ваш рассказ или откроет новый мир контента.

Что улучшилось в Veo 2

В частности, технология теперь генерирует видео с высоким качеством и реалистичной передачей физики и движений. Благодаря оптимизированным алгоритмам генерация контента стала быстрее, а также появилась возможность выбрать стиль, линзы и кинематографический эффект.

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, необходимо:

  • открыть камеру Shorts;
  • выбрать Green Screen;
  • нажать Dream Screen;
  • ввести текстовый запрос;
  • выбрать изображение;
  • создать видео.

Если хотите создать отдельный видеофрагмент, необходимо:

  • открыть камеру Shorts;
  • нажать Add;
  • выбрать Create;
  • ввести запрос;
  • выбрать изображение;
  • нажать Create video;
  • выбрать длину ролика.

Для обозначения ИИ-контента YouTube применяет водяные знаки SynthID и четкие маркировки.

Функция уже доступна в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии с планами расширения на другие страны.

Напомним, YouTube тестирует новые функции для подписчиков Premium. Среди самых интересных — возможность просматривать видео на скорости до 4x. Также компания испытывает другие экспериментальные возможности для улучшения пользовательского опыта.

Также мы писали, что YouTube усилил борьбу с блокировщиками рекламы. Пользователи начали замечать рекламные вставки, которые длятся дольше самих видео.

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