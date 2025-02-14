YouTube обновил Shorts — теперь можно использовать ИИ-видеогенератор Veo 2

YouTube добавил ИИ-видеогенератор Veo 2 в Shorts — что умеет
В прошлом году на мероприятии Made on YouTube была представлена Dream Screen — функция, которая позволяет создавать уникальные ИИ-фоны для Shorts с помощью текстового запроса. Пользователи уже применяют ее для творческих ремиксов и учебных материалов, оживляя свои идеи.
Об этом говорится в официальном блоге YouTube.
YouTube разрешил использовать ИИ-генератор видео для Shorts
Dream Screen получил масштабное обновление благодаря интеграции с новейшей моделью генерации видео от Google DeepMind — Veo 2. Она значительно улучшает качество и детализацию видео, а также добавляет новую функцию — генерацию отдельных видеофрагментов, которые можно использовать в Shorts.
Теперь, если вам нужна конкретная сцена, но нет подходящего кадра, или вы хотите превратить воображение в реальность, просто введите текстовый запрос — и система создаст видео, которое идеально впишется в ваш рассказ или откроет новый мир контента.
Что улучшилось в Veo 2
В частности, технология теперь генерирует видео с высоким качеством и реалистичной передачей физики и движений. Благодаря оптимизированным алгоритмам генерация контента стала быстрее, а также появилась возможность выбрать стиль, линзы и кинематографический эффект.
Чтобы воспользоваться новыми возможностями, необходимо:
- открыть камеру Shorts;
- выбрать Green Screen;
- нажать Dream Screen;
- ввести текстовый запрос;
- выбрать изображение;
- создать видео.
Если хотите создать отдельный видеофрагмент, необходимо:
- открыть камеру Shorts;
- нажать Add;
- выбрать Create;
- ввести запрос;
- выбрать изображение;
- нажать Create video;
- выбрать длину ролика.
Для обозначения ИИ-контента YouTube применяет водяные знаки SynthID и четкие маркировки.
Функция уже доступна в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии с планами расширения на другие страны.
Напомним, YouTube тестирует новые функции для подписчиков Premium. Среди самых интересных — возможность просматривать видео на скорости до 4x. Также компания испытывает другие экспериментальные возможности для улучшения пользовательского опыта.
Также мы писали, что YouTube усилил борьбу с блокировщиками рекламы. Пользователи начали замечать рекламные вставки, которые длятся дольше самих видео.
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