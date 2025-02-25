Google Drive отримав транскрипцію відео — як працює нова функція

Пошуковий сервіс Google на екрані смартфона. Фото: Pexels

Google оголосила про впровадження в Google Drive можливості створення транскриптів відео з функцією пошуку. Ця опція поступово стає доступною для всіх користувачів Google Workspace, починаючи з 24 лютого і до 26 березня.

Про це пише The Verge.

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Для чого потрібна транскрипція відео

Транскрипти мають вигляд, подібний до тих, що можна побачити на YouTube. Якщо відео має доступну транскрипцію, вона з'являється у спеціальній бічній панелі, де текст іде блоками із зазначеними часовими позначками.

Створення та зберігання транскриптів відео в Google Drive. Фото: The Verge

Під час відтворення кожен блок підсвічується відповідно до фрагмента відео. Угорі панелі розміщено поле пошуку, а клацнувши на будь-який блок тексту, можна перейти до відповідного моменту в записі. Щоб побачити транскрипт, потрібно натиснути на значок налаштувань у нижній частині плеєра та обрати "Транскрипція".

Як увімкнути транскрипцію

Функція транскриптів з'являється лише у відео з наявними субтитрами (їх наявність позначено кнопкою "CC" у нижній панелі плеєра Google Drive). Якщо в ролику субтитри відсутні, їх можна додати, клацнувши правою кнопкою миші на файлі відео в Drive, обравши "Manage caption tracks", а тоді "Generate automatic captions".

Нагадаємо, Google розкрила вартість користування новим інструментом для генерації відео. Вартість однієї хвилини відеогенератора Veo 2 обійдеться користувачам у 50 центів.

Також ми писали, що YouTube планує впровадити у свій сервіс дешевшу версію Premium. Передплата очікується найближчим часом у США, Австралії, Німеччині та Таїланді.