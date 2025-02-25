Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Google Drive получил функцию, которая уже давно есть на YouTube arrow

Google Drive получил функцию, которая уже давно есть на YouTube

25 февраля 2025 11:54
Владимир Мололкин - редактор
Google Drive получил транскрипцию видео — как работает новая функция
Поисковый сервис Google на экране смартфона. Фото: Pexels
Владимир Мололкин - редактор

Google объявила о внедрении в Google Drive возможности создания транскриптов видео с функцией поиска. Эта опция постепенно становится доступной для всех пользователей Google Workspace, начиная с 24 февраля и до 26 марта.

Об этом пишет The Verge.

Читайте также:

Для чего нужна транскрипция видео

Транскрипты имеют вид, подобный тем, что можно увидеть на YouTube. Если видео имеет доступную транскрипцию, она появляется в специальной боковой панели, где текст идет блоками с указанными временными отметками.

Создание и хранение транскриптов видео в Google Drive
Создание и хранение транскриптов видео в Google Drive. Фото: The Verge

Во время воспроизведения каждый блок подсвечивается в соответствии с фрагментом видео. Вверху панели размещено поле поиска, а щелкнув на любой блок текста, можно перейти к соответствующему моменту в записи. Чтобы увидеть транскрипт, нужно нажать на значок настроек в нижней части плеера и выбрать "Транскрипция".

Как включить транскрипцию

Функция транскриптов появляется только в видео с имеющимися субтитрами (их наличие обозначено кнопкой "CC" в нижней панели плеера Google Drive). Если в ролике субтитры отсутствуют, их можно добавить, щелкнув правой кнопкой мыши на файле видео в Drive, выбрав "Manage caption tracks", а потом "Generate automatic captions".

Напомним, Google раскрыла стоимость пользования новым инструментом для генерации видео. Стоимость одной минуты видеогенератора Veo 2 обойдется пользователям в 50 центов.

Также мы писали, что YouTube планирует внедрить в свой сервис более дешевую версию Premium. Подписка ожидается в ближайшее время в США, Австралии, Германии и Таиланде.

YouTube Google видео функции Google Drive
Реклама
Реклама
Реклама