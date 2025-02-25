Google Drive получил транскрипцию видео — как работает новая функция

Поисковый сервис Google на экране смартфона. Фото: Pexels

Google объявила о внедрении в Google Drive возможности создания транскриптов видео с функцией поиска. Эта опция постепенно становится доступной для всех пользователей Google Workspace, начиная с 24 февраля и до 26 марта.

Об этом пишет The Verge.

Читайте также:

Для чего нужна транскрипция видео

Транскрипты имеют вид, подобный тем, что можно увидеть на YouTube. Если видео имеет доступную транскрипцию, она появляется в специальной боковой панели, где текст идет блоками с указанными временными отметками.

Создание и хранение транскриптов видео в Google Drive. Фото: The Verge

Во время воспроизведения каждый блок подсвечивается в соответствии с фрагментом видео. Вверху панели размещено поле поиска, а щелкнув на любой блок текста, можно перейти к соответствующему моменту в записи. Чтобы увидеть транскрипт, нужно нажать на значок настроек в нижней части плеера и выбрать "Транскрипция".

Как включить транскрипцию

Функция транскриптов появляется только в видео с имеющимися субтитрами (их наличие обозначено кнопкой "CC" в нижней панели плеера Google Drive). Если в ролике субтитры отсутствуют, их можно добавить, щелкнув правой кнопкой мыши на файле видео в Drive, выбрав "Manage caption tracks", а потом "Generate automatic captions".

Напомним, Google раскрыла стоимость пользования новым инструментом для генерации видео. Стоимость одной минуты видеогенератора Veo 2 обойдется пользователям в 50 центов.

Также мы писали, что YouTube планирует внедрить в свой сервис более дешевую версию Premium. Подписка ожидается в ближайшее время в США, Австралии, Германии и Таиланде.