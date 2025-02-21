YouTube представить нову, дешевшу версію популярної послуги — що відомо

Логотип YouTube на екрані смартфона. Фото: Pexels

YouTube планує представити нову, дешевшу версію платної відеопослуги, яка надасть доступ до її величезної бібліотеки подкастів та навчальних відео без реклами. Тариф Premium Lite буде анонсований найближчим часом у США, Австралії, Німеччині та Таїланді.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Що буде доступно в тарифі Premium Lite

Хоча YouTube здебільшого відомий завдяки безплатним відео, завантаженим користувачами, компанія також пропонує ряд платних послуг. YouTube Premium — це пакет за 13,99 долара на місяць у США (4,99 долара в Україні), що дозволяє підписникам дивитися все на платформі, включаючи музичні відео, без реклами.

"Як частина нашого зобов'язання надавати більше вибору та гнучкості нашим користувачам, ми тестували нову пропозицію YouTube Premium, де більшість відео без реклами, у кількох наших ринках", — йдеться в заяві представника YouTube.

План Premium Lite тестувався на закордонних ринках протягом кількох місяців, повідомляє Verge. Але тепер він офіційно запуститься в ширшому форматі, зокрема в США вперше.

Нова тарифна опція може змінити спосіб, яким контент-мейкери заробляють гроші на платформі. Раніше рекламні доходи становили основну частину їхніх заробітків на сервісі. Цей новий план, якщо він отримає широку популярність, може зробити підписні доходи більш значущою частиною їхнього бізнесу.

Запуск нового плану збігається з розширенням Spotify у відеоконтент. Минулого місяця шведська компанія запустила програму, в рамках якої підписники в окремих регіонах більше не бачать динамічної реклами у відеоконтенті.

Новий тариф YouTube може привабити фанатів певних шоу, які хочуть уникнути реклами, щоб залишитися на платформі замість того, щоб перейти на Spotify з версією без реклами.

Для перегляду музичних відео без реклами користувачам YouTube все ж доведеться підписатися на YouTube Premium.

Нагадаємо, у 2024 році YouTube представив функцію Dream Screen, яка дозволяє створювати ШІ-фони для Shorts. Зараз інструмент отримав оновлення з інтеграцією ШІ-відеогенератора Veo 2, який дозволяє створювати деякі моменти у відео.

Також ми писали, що для передплатників YouTube Premium стали доступні нові тестові функції. Однією з найцікавіших стала можливість відтворювати відео на швидкості 4x.