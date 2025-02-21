YouTube представит новую, более дешевую версию популярной услуги — что известно

Логотип YouTube на экране смартфона. Фото: Pexels

YouTube планирует представить новую, более дешевую версию платной видеоуслуги, которая предоставит доступ к ее огромной библиотеке подкастов и обучающих видео без рекламы. Тариф Premium Lite будет анонсирован в ближайшее время в США, Австралии, Германии и Таиланде.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Хотя YouTube в основном известен благодаря бесплатным видео, загруженным пользователями, компания также предлагает ряд платных услуг. YouTube Premium — это пакет за 13,99 доллара в месяц в США (4,99 доллара в Украине), позволяющий подписчикам смотреть все на платформе, включая музыкальные видео, без рекламы.

"Как часть нашего обязательства предоставлять больше выбора и гибкости нашим пользователям, мы тестировали новое предложение YouTube Premium, где большинство видео без рекламы, в нескольких наших рынках", — говорится в заявлении представителя YouTube.

План Premium Lite тестировался на зарубежных рынках в течение нескольких месяцев, сообщает Verge. Но теперь он официально запустится в более широком формате, в том числе в США впервые.

Новая тарифная опция может изменить способ, которым контент-мейкеры зарабатывают деньги на платформе. Ранее рекламные доходы составляли основную часть их заработков на сервисе. Этот новый план, если он получит широкую популярность, может сделать подписные доходы более значимой частью их бизнеса.

Запуск нового плана совпадает с расширением Spotify в видеоконтент. В прошлом месяце шведская компания запустила программу, в рамках которой подписчики в отдельных регионах больше не видят динамической рекламы в видеоконтенте.

Новый тариф YouTube может привлечь фанатов определенных шоу, которые хотят избежать рекламы, чтобы остаться на платформе вместо того, чтобы перейти на Spotify с версией без рекламы.

Для просмотра музыкальных видео без рекламы пользователям YouTube все же придется подписаться на YouTube Premium.

Напомним, в 2024 году YouTube представил функцию Dream Screen, которая позволяет создавать ИИ-фоны для Shorts. Сейчас инструмент получил обновление с интеграцией ИИ-видеогенератора Veo 2, который позволяет создавать некоторые моменты в видео.

Также мы писали, что для подписчиков YouTube Premium стали доступны новые тестовые функции. Одной из самых интересных стала возможность воспроизводить видео на скорости 4x.