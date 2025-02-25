Google відмовиться від SMS-підтвердження в Gmail — що зміниться для користувачів

Електронна пошта Gmail на екрані ноутбука. Фото: Unsplash

Google планує масштабне оновлення безпеки для приблизно 1,8 млрд користувачів Gmail, що вплине на спосіб входу до електронної пошти. Згідно з повідомленням, компанія поступово відмовиться від поточного методу підтвердження особи через SMS. Протягом найближчих кількох місяців його замінять технологією з використанням QR-кодів.

Про це пише The Independent.

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Для чого вводяться зміни

Як пояснює представник Google, мета цих змін — протидія випадкам глобального зловживання SMS, а також підвищення захисту від шахрайських дій. Розробники вважають, що зловмисники досить часто намагаються обійти двоетапну перевірку, зокрема через фішингові атаки. Останні передбачають виманювання шестизначних SMS-кодів у користувачів, удаючи з себе співробітників Google або мобільного оператора.

"Ми хочемо відійти від використання SMS-повідомлень для аутентифікації. Замість введення номера телефону та введення шестизначного коду, користувачі побачать QR-код, який потрібно відсканувати за допомогою додатка камери на смартфоні", — зазначив Росс Річендрфер, який займається питаннями безпеки та конфіденційності у Google.

Двоетапна перевірка стала обов'язковою для всіх користувачів Gmail, однак Google визнає, що SMS-повідомлення не завжди надійні. Крім фішингових дій, у деяких випадках люди можуть втрачати доступ до пристрою, на який надходить код. Тож компанія прагне зробити процес ідентифікації ще безпечнішим.

"SMS-коди — джерело додаткових ризиків для користувачів. Ми раді запропонувати інноваційний підхід, що зменшить шанси зловмисників отримати несанкціонований доступ і зробить перевірку безпечнішою", — наголошує Річендрфер.

Офіційне підтвердження від Google щодо термінів повного переходу на нову систему поки що очікується, проте відомо, що впровадження почнеться вже найближчими місяцями.

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