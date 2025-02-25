Google откажется от SMS-подтверждения в Gmail — что изменится для пользователей

Google изменит способ доступа к Gmail — к чему готовиться
Google планирует масштабное обновление безопасности для примерно 1,8 млрд пользователей Gmail, что повлияет на способ входа в электронную почту. Согласно сообщению, компания постепенно откажется от текущего метода подтверждения личности через SMS. В течение ближайших нескольких месяцев его заменят технологией с использованием QR-кодов.
Об этом пишет The Independent.
Для чего вводятся изменения
Как объясняет представитель Google, цель этих изменений — противодействие случаям глобального злоупотребления SMS, а также повышение защиты от мошеннических действий. Разработчики считают, что злоумышленники довольно часто пытаются обойти двухэтапную проверку, в частности через фишинговые атаки. Последние предусматривают выманивание шестизначных SMS-кодов у пользователей, выдавая себя за сотрудников Google или мобильного оператора.
"Мы хотим отойти от использования SMS-сообщений для аутентификации. Вместо ввода номера телефона и ввода шестизначного кода, пользователи увидят QR-код, который нужно отсканировать с помощью приложения камеры на смартфоне", — отметил Росс Ричендрфер, который занимается вопросами безопасности и конфиденциальности в Google.
Двухэтапная проверка стала обязательной для всех пользователей Gmail, однако Google признает, что SMS-сообщения не всегда надежны. Кроме фишинговых действий, в некоторых случаях люди могут терять доступ к устройству, на которое поступает код. Поэтому компания стремится сделать процесс идентификации еще более безопасным.
"SMS-коды — источник дополнительных рисков для пользователей. Мы рады предложить инновационный подход, который уменьшит шансы злоумышленников получить несанкционированный доступ и сделает проверку более безопасной", — отмечает Ричендрфер.
Официальное подтверждение от Google относительно сроков полного перехода на новую систему пока ожидается, однако известно, что внедрение начнется уже в ближайшие месяцы.
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