Google запустил бесплатный ИИ-ассистент для кодирования — что умеет

Приложение Google Gemini на экране смартфона. Фото: Unsplash

Во вторник, 25 февраля, компания Google официально представила новую бесплатную версию своего инструмента для автодополнения и редактирования кода на основе искусственного интеллекта — Gemini Code Assist for Individuals. В то же время было анонсировано и Gemini Code Assist for GitHub — агент для автоматического поиска ошибок в коде и предоставления рекомендаций непосредственно в GitHub.

Об этом пишет TechCrunch.

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Gemini Code Assist для индивидуальных пользователей

Этот инструмент позволяет разработчикам общаться с моделью искусственного интеллекта Google в формате обычного чат-окна, чтобы выявлять и исправлять ошибки, дополнять фрагменты кода или выяснять логику сложных участков. Он похож на популярный Copilot от GitHub, но отличается увеличенными лимитами использования.

Gemini Code Assist for Individuals построен на специально настроенном варианте модели Gemini 2.0 и поддерживает интеграцию с самыми распространенными средами разработки, в частности VS Code и JetBrains. Инструмент работает со многими популярными языками программирования.

Важно, что Code Assist for Individuals предоставляет 180 000 автодополнений кода в месяц, что в 90 раз превышает бесплатный лимит GitHub Copilot (2 000 автодополнений). Кроме этого, предлагается 240 запросов в день в чате, что почти в пять раз превышает аналогичный показатель в бесплатном плане Copilot.

Google отмечает, что модель Code Assist для индивидуальных пользователей способна обрабатывать до 128 000 токенов в контексте. Это в четыре раза больше, чем у ближайших конкурентов, и позволяет анализировать большие объемы кода.

Разработчики могут зарегистрироваться в бесплатной публичной версии Gemini Code Assist for Individuals, начиная со вторника.

Gemini Code Assist for GitHub

Еще одна новация от Google — Code Assist for GitHub, которая автоматически сканирует pull-реквесты для выявления ошибок и предлагает дополнительные полезные рекомендации.

Новые инструменты появились в то время, когда Google активно конкурирует с Microsoft и GitHub в сфере разработочных решений. Семь месяцев назад Google наняла Райана Сальву, бывшего руководителя команды GitHub Copilot, чтобы возглавить направление инструментов для разработчиков в Google.

По словам Сальвы, благодаря бесплатному ИИ-ассистенту с повышенными лимитами компания надеется заинтересовать молодых разработчиков, которые впоследствии могут перейти на корпоративный план Code Assist. Именно от корпоративных тарифов Google ожидает получать прибыль.

Gemini Code Assist уже год доступен для бизнеса. В декабре было объявлено, что этот ИИ-ассистент вскоре сможет интегрироваться со сторонними инструментами вроде GitLab, GitHub и Google Docs. Корпоративные тарифные планы предлагают дополнительные возможности — журналы аудита, интеграцию с другими продуктами Google Cloud и настройки для частных репозиториев.

Напомним, Google добавила в Google Drive возможность автоматического создания видеотранскриптов с функцией поиска. Она постепенно станет доступной всем пользователям Google Workspace с 24 февраля по 26 марта.

Также мы писали, что Google готовит масштабное обновление безопасности для 1,8 миллиарда владельцев Gmail, изменив способ авторизации. В планах — постепенный отказ от действующего метода подтверждения через SMS. Уже в ближайшие месяцы его заменят технологией с использованием QR-кодов.