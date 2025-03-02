Mozilla Firefox может начать продавать данные пользователей — что это значит

Логотип браузера Mozilla Firefox на экране смартфона. Фото: Unsplash

Компания Mozilla, разработчик браузера Firefox, изъяла со своего сайта обещание, что никогда не будет продавать персональные данные пользователей. В то же время представители Mozilla уверяют, что подход к приватности не претерпел фундаментальных изменений и просят не волноваться по этому поводу.

Об этом пишет Ars Technica.

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До недавнего времени в разделе "FAQ" на сайте Firefox можно было найти вопрос "Продает ли Firefox ваши персональные данные?" с четким ответом:

"Нет. Никогда не делали этого и никогда не будем. Мы также защищаем вас от большинства рекламодателей, которые могут это делать. Firefox создан для сохранения вашей приватности. Это обещание", — говорилось в сообщении.

Однако в текущей версии сайта этого утверждения нет. Вместо этого в обновленном блоке "политики конфиденциальности" указано, что Mozilla перестала давать однозначные гарантии относительно "непродажи" данных из-за того, что в некоторых правовых юрисдикциях понятие "продажа" трактуется очень широко.

"Mozilla не продает данные о вас (в том смысле, как обычно это понимают под "продажей данных"), и мы не покупаем данные о вас. В то же время, чтобы быть максимально прозрачными, а также из-за того, что в некоторых местах "продажа данных" может иметь крайне широкий юридический смысл, мы не можем делать таких категоричных заявлений, как раньше. Однако мы прилагаем все усилия, чтобы делиться с партнерами только обезличенными данными, агрегированной статистикой или данными, обработанными с помощью наших технологий защиты приватности (например, OHTTP)", — говорится в сообщении.

Mozilla не уточнила, о каких именно юрисдикциях идет речь.

В своем блоге компания сообщила об обновленных условиях пользования и политике конфиденциальности. После того как начали появляться негативные отзывы, Mozilla добавила разъяснение, что ей нужна лицензия на использование данных для базовых функций Firefox. В сообщении отмечается, что компания не получает права собственности на данные и не может использовать их иначе, чем описано в политике конфиденциальности.

Среди примеров, которые приводит Mozilla, — информация о местонахождении, которая может передаваться с целью показа рекомендованного и спонсируемого контента. По словам компании, такие данные анонимизируются, а пользователи могут полностью отключить эту функциональность.

Напомним, Google обновила инструмент Results about you. Он позволяет оперативно подать запрос на удаление личной информации из поиска, если таковая попала в общий доступ.

Также мы писали, что Google планирует изменить правила безопасности для пользователей Gmail. Теперь, вместо SMS-подтверждения при попытке авторизоваться в почте, пользователям будет приходить QR-код.