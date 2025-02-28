16 популярних розширень Chrome, включаючи Adblock, зламали хакери — їх потрібно видалити

Веббраузер Google Chrome на екрані смартфона. Фото: Pexels

Легітимні розширення для браузера Chrome, які допомагають з різноманітними завданнями — від активації темного режиму до блокування реклами, — перетворилися на шкідливі через зловмисні оновлення. Унаслідок цього під загрозою опинилися 3,2 млн користувачів.

Про це пише Tom's Guide.

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За інформацією Notebookcheck, популярні інструменти для Google Chrome, які надають можливість вмикати темний режим або блокувати рекламу, зазнали злому. Це й призвело до того, що мільйони людей опинилися під загрозою.

Які розширення для Google Chrome опинилися під кібератакою

GitLab Threat Intelligence виявили низку розширень, які викликають підозри своїми надмірними дозволами. Зокрема, вони можуть взаємодіяти з будь-яким сайтом, який відвідує користувач, та виконувати свій код на вебсторінках.

Список розширень, які ви маєте видалити вручну, якщо вони досі встановлені у вашому браузері:

Blipshot (one click full page screenshots);

Emojis — Emoji Keyboard;

WAToolkit;

Color Changer for YouTube;

Video Effects for YouTube and Audio Enhancer;

Themes for Chrome and YouTube™ Picture in Picture;

Mike Adblock für Chrome | Chrome-Werbeblocker;

Page Refresh;

Wistia Video Downloader;

Super Dark Mode;

Emoji Keyboard Emojis for Chrome;

Adblocker for Chrome — NoAds;

Adblock for You;

Adblock for Chrome;

Nimble Capture;

KProxy.

Після видалення підозрілих розширень варто скористатися одним із найкращих антивірусів для перевірки комп'ютера на наявність вірусів чи іншого шкідливого ПЗ.

Нагадаємо, Google оновила інструмент Results about you, який дозволяє користувачам відстежувати інформацію про себе в пошуку та видаляти її. Наприклад, якщо у відкритому доступі з'явився ваш номер телефону чи адреса, у сервісі можна оперативно подати запит на видалення або оновлення інформації.

Також ми писали, що Google представив безплатний інструмент для доповнення та редагування коду — Gemini Code Assist. Цей інструмент надає можливість програмістам виправляти помилки у коді ще на етапі його написання.