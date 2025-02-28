16 популярных расширений Chrome, включая Adblock, взломали хакеры — их нужно удалить

Веб-браузер Google Chrome на экране смартфона. Фото: Pexels

Легитимные расширения для браузера Chrome, которые помогают с различными задачами — от активации темного режима до блокировки рекламы, — превратились во вредоносные из-за злонамеренных обновлений. В результате под угрозой оказались 3,2 млн пользователей.

Об этом пишет Tom's Guide.

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По информации Notebookcheck, популярные инструменты для Google Chrome, которые предоставляют возможность включать темный режим или блокировать рекламу, подверглись взлому. Это и привело к тому, что миллионы людей оказались под угрозой.

Какие расширения для Google Chrome оказались под кибератакой

GitLab Threat Intelligence обнаружили ряд расширений, которые вызывают подозрения своими чрезмерными разрешениями. В частности, они могут взаимодействовать с любым сайтом, который посещает пользователь, и выполнять свой код на веб-страницах.

Список расширений, которые вы должны удалить вручную, если они до сих пор установлены в вашем браузере:

Blipshot (one click full page screenshots);

Emojis — Emoji Keyboard;

WAToolkit;

Color Changer для YouTube;

Video Effects for YouTube и Audio Enhancer;

Темы для Chrome и YouTube™ Картинка в картинке;

Mike Adblock für Chrome | Chrome-Werbeblocker;

Обновление страницы;

Wistia Video Downloader;

Супер темный режим;

Клавиатура Emoji Клавиатура Emoji для Chrome;

Adblocker для Chrome — NoAds;

Adblock для Вас;

Adblock для Chrome;

Nimble Capture;

KProxy.

После удаления подозрительных расширений стоит воспользоваться одним из лучших антивирусов для проверки компьютера на наличие вирусов или другого вредоносного ПО.

Напомним, Google обновила инструмент Results about you, который позволяет пользователям отслеживать информацию о себе в поиске и удалять ее. Например, если в открытом доступе появился ваш номер телефона или адрес, в сервисе можно оперативно подать запрос на удаление или обновление информации.

Также мы писали, что Google представил бесплатный инструмент для дополнения и редактирования кода — Gemini Code Assist. Этот инструмент предоставляет возможность программистам исправлять ошибки в коде еще на этапе его написания.