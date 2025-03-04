Opera представила ИИ-агента для своего браузера — что он умеет

Opera выпустила ИИ-агента, выполняющего поручения пользователя
Opera заявила, что браузеры, которые могут самостоятельно совершать покупки и бронировать номера в отелях, уже созданы. Компания выпустила своего агента с искусственным интеллектом, который может выполнять задачи на запросы на естественном языке, а также обеспечивает конфиденциальность и контроль пользователя в любое время.
Об этом пишет Notebookcheck.
Что умеет делать ИИ-агент браузера Opera
Компания Opera прибыла в Барселону на Всемирный мобильный конгресс 2025 (MWC 2025) для объявления новой функции искусственного интеллекта для своего браузера.
Оператор Opera имеет вид обычного окна чата, но поддерживает гораздо больше функций, чем простой поисковый бот. Производитель утверждает, что он может выполнять задачи в ответ на подсказки на естественном языке пользователя.
Он может выполнять сложные многоэтапные поручения, среди которых поиск, заказ и прохождение через онлайн-кассу с отдельными продуктами.
Оператор браузера устроен таким образом, что никогда не будет оставлять "ядро" программы в другом месте, например, в виртуальной машине или в облаке. В отличие от других подобных ИИ-агентов, из-за этого будет сохраняться конфиденциальность пользователя, по крайней мере так утверждает Opera.
Также отмечается, что пользователь должен вести постоянный контроль над процессом, чтобы иметь возможность отменить задачу в любой момент. Пока оператор находится на стадии предварительного просмотра, однако уже в ближайшее время, когда он выйдет в релиз, им сможет воспользоваться большинство пользователей.
Напомним, компания-разработчик браузера Firefox Mozilla изъяла со своего сайта обещание о том, что никогда не будет продавать личные данные пользователей. Представители компании заверили, что подход к приватности не претерпел весомых изменений, однако пользователи в сети все равно возмущены.
Также мы писали, что большинство популярных расширений для браузера Chrome оказались под угрозой из-за действий хакеров. Из-за злонамеренных обновлений эти расширения превратились во вредоносные и могут нанести вред более 3 млн пользователей.
Читайте Новини.LIVE!