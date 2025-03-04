Opera представила ИИ-агента для своего браузера — что он умеет

Логотип веб-браузера Opera на экране смартфона. Фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images

Opera заявила, что браузеры, которые могут самостоятельно совершать покупки и бронировать номера в отелях, уже созданы. Компания выпустила своего агента с искусственным интеллектом, который может выполнять задачи на запросы на естественном языке, а также обеспечивает конфиденциальность и контроль пользователя в любое время.

Об этом пишет Notebookcheck.

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Компания Opera прибыла в Барселону на Всемирный мобильный конгресс 2025 (MWC 2025) для объявления новой функции искусственного интеллекта для своего браузера.

Внешний вид страницы ИИ-агента в браузере Opera. Фото: Opera

Оператор Opera имеет вид обычного окна чата, но поддерживает гораздо больше функций, чем простой поисковый бот. Производитель утверждает, что он может выполнять задачи в ответ на подсказки на естественном языке пользователя.

Он может выполнять сложные многоэтапные поручения, среди которых поиск, заказ и прохождение через онлайн-кассу с отдельными продуктами.

Оператор браузера устроен таким образом, что никогда не будет оставлять "ядро" программы в другом месте, например, в виртуальной машине или в облаке. В отличие от других подобных ИИ-агентов, из-за этого будет сохраняться конфиденциальность пользователя, по крайней мере так утверждает Opera.

Также отмечается, что пользователь должен вести постоянный контроль над процессом, чтобы иметь возможность отменить задачу в любой момент. Пока оператор находится на стадии предварительного просмотра, однако уже в ближайшее время, когда он выйдет в релиз, им сможет воспользоваться большинство пользователей.

Напомним, компания-разработчик браузера Firefox Mozilla изъяла со своего сайта обещание о том, что никогда не будет продавать личные данные пользователей. Представители компании заверили, что подход к приватности не претерпел весомых изменений, однако пользователи в сети все равно возмущены.

Также мы писали, что большинство популярных расширений для браузера Chrome оказались под угрозой из-за действий хакеров. Из-за злонамеренных обновлений эти расширения превратились во вредоносные и могут нанести вред более 3 млн пользователей.