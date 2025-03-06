Alibaba представила ШІ-модель QwQ-32B — вона перевершує DeepSeek-R1

Логотип компанії Alibaba на екрані смартфона. Фото: Dado Ruvic/REUTERS

У четвер, 6 березня, Alibaba Group Holding представила нову модель штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом. За словами компанії, вона перевершила продуктивність DeepSeek-R1.

Про це пише SCMP.

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Попри відносно скромні 32 млрд параметрів, нова модель QwQ-32B перевершує конкурента R1 компанії DeepSeek, яка може похвалитися 671 млрд параметрів, включно з такими сферами, як математика, кодування та загальне розв'язання проблем.

Команда розробки стверджує, що менша кількість параметрів дозволяє моделі працювати зі зменшеними вимогами до обчислювальних ресурсів, що сприяє ширшому впровадженню.

Випуск новітньої моделі Alibaba відбувся менш ніж через два місяці після того, як DeepSeek-R1 потрясла світову технологічну індустрію та фондові ринки у січні.

Також випуск збігається зі сплеском впровадження ШІ в Китаї — минулого місяця Alibaba оголосила про намір інвестувати 52 млрд доларів у хмарні обчислення та інфраструктуру штучного інтелекту протягом наступних трьох років.

За словами Alibaba, модель QwQ-32B перевершила o1-mini від OpenAI, який побудований на основі 100 млрд параметрів. Випробувати новітню модель можна на Hugging Face, найбільшій у світі спільноті ШІ-моделей з відкритим вихідним кодом.

Нагадаємо, OpenAI почала розширювати доступ до своєї новітньої ШІ-моделі GPT-4.5. Усі користувачі, які є передплатниками ChatGPT Plus, зможуть почати використовувати модель.

Також ми писали, що китайська компанія DeepSeek здобула світову популярність завдяки своїй ШІ-моделі R1. Вона зацікавила весь технологічний світ, перевершивши аналоги, такі як o1 від OpenAI.