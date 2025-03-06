Alibaba представила ИИ-модель QwQ-32B — она превосходит DeepSeek-R1

Логотип компании Alibaba на экране смартфона. Фото: Dado Ruvic/REUTERS

В четверг, 6 марта, Alibaba Group Holding представила новую модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом. По словам компании, она превзошла производительность DeepSeek-R1.

Об этом пишет SCMP.

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Что известно о новой модели ИИ от Alibaba

Несмотря на относительно скромные 32 млрд параметров, новая модель QwQ-32B превосходит конкурента R1 компании DeepSeek, которая может похвастаться 671 млрд параметров, включая такие сферы, как математика, кодирование и общее решение проблем.

Команда разработки утверждает, что меньшее количество параметров позволяет модели работать с уменьшенными требованиями к вычислительным ресурсам, что способствует более широкому внедрению.

Выпуск новейшей модели Alibaba состоялся менее чем через два месяца после того, как DeepSeek-R1 потрясла мировую технологическую индустрию и фондовые рынки в январе.

Также выпуск совпадает со всплеском внедрения ИИ в Китае — в прошлом месяце Alibaba объявила о намерении инвестировать 52 млрд долларов в облачные вычисления и инфраструктуру искусственного интеллекта в течение следующих трех лет.

По словам Alibaba, модель QwQ-32B превзошла o1-mini от OpenAI, который построен на основе 100 млрд параметров. Испытать новейшую модель можно на Hugging Face, крупнейшем в мире сообществе ИИ-моделей с открытым исходным кодом.

Напомним, OpenAI начала расширять доступ к своей новейшей ИИ-модели GPT-4.5. Все пользователи, которые являются подписчиками ChatGPT Plus, смогут начать использовать модель.

Также мы писали, что китайская компания DeepSeek получила мировую известность благодаря своей ИИ-модели R1. Она заинтересовала весь технологический мир, превзойдя аналоги, такие как o1 от OpenAI.