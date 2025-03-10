В Китае представили первого автономного ИИ-агента Manus — чем он лучше ChatGPT

Логотип автономного ИИ-агента Manus. Фото: скриншот/YouTube

Китайские разработчики представили Manus — первого агента с искусственным интеллектом, который работает без вмешательства человека. В отличие от ChatGPT, Gemini или Grok, он самостоятельно принимает решения и выполняет сложные задачи.

Об этом сообщает Interesting Engineering.

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Что умеет Manus

Manus не просто отвечает на запросы, а действует как полноценный руководитель. Он координирует работу нескольких специализированных ИИ-субагентов, что позволяет ему выполнять сложные задачи в несколько этапов.

Например, если пользователь ищет квартиру, Manus не просто найдет объявление, а проведет глубокий анализ: оценит уровень преступности, климат, тенденции рынка и даст персонализированные рекомендации.

Более того, Manus может работать в фоновом режиме и сообщать пользователю только тогда, когда результаты будут готовы, без необходимости постоянного контроля со стороны человека. Если это действительно так, то это значительный прорыв, ведь большинство современных чат-ботов все еще в значительной степени зависят от инициативы человека.

Сейчас считается, что появление Manus ставит под сомнение тезис о безоговорочном лидерстве США в сфере разработки передового искусственного интеллекта. Теперь Китай не только догнал их, но и, возможно, опередил в создании действительно автономных ИИ-агентов.

Manus также имеет важное применение в реальной жизни, в частности в сфере рекрутинга. Он способен самостоятельно анализировать резюме, сопоставлять их с рыночными тенденциями и принимать оптимальные решения по найму.

Еще один возможный сценарий использования — разработка программного обеспечения. Теоретически, такой ИИ-агент может создать веб-сайт с нуля: собрать необходимую информацию из соцсетей, разместить сайт в интернете и самостоятельно решать проблемы, связанные с хостингом.

Несмотря на все инновации, Manus может представлять реальную угрозу для работников, поскольку способен не только повысить эффективность работы, но и заменить человека.

Напомним, OpenAI расширила доступ к своей новейшей модели искусственного интеллекта GPT-4.5. Доступ получат пользователи ChatGPT Plus, а количество запросов будет ограничено.

Также мы писали, что Alibaba Group Holding представила новейшую модель искусственного интеллекта QwQ-32B с открытым исходным кодом. В компании утверждают, что она превзошла производительность DeepSeek-R1 по результатам тестирований.