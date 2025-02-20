Instagram додав нові функції для Direct — що цікавого з'явилося в оновленні

Застосунок Instagram на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Instagram запускає оновлення для Direct, яке включає кілька нових інструментів. Ці функції можуть допомогти платформі краще конкурувати з іншими сервісами у сфері обміну повідомленнями.

Про це розповідає Engadget.

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Оновлення дозволило користувачам ділитися музичними композиціями як в особистих повідомленнях, так і в групових чатах. Для цього потрібно відкрити панель з наліпками та вибрати опцію "Музика". Це відкриє рядок пошуку в аудіобібліотеці Instagram. Є кілька обмежень:

пісня має бути доступною через Instagram;

кліпи можуть тривати не більше 30 секунд.

Тепер у Direct також додано інструмент перекладу, який підтримує 99 мов. Використовувати функцію дуже просто — користувачеві потрібно утримувати повідомлення і натиснути "Перекласти". Перекладене повідомлення з'явиться безпосередньо під оригінальним.

Оновлення в Instagram. Фото: Meta

Також з'явилася нова можливість закріплювати повідомлення, зображення чи навіть Reels на верху чату. Для цього потрібно утримувати повідомлення і натиснути "Закріпити". Instagram дозволяє закріплювати до трьох повідомлень у кожному чаті. Це може бути корисно для збереження часто запитуваної інформації.

Instagram також дозволить користувачам планувати повідомлення, утримуючи кнопку відправлення. Це дасть змогу планувати повідомлення на термін до 29 днів наперед. І, зрештою, платформа представила спосіб запрошувати людей до групового чату за допомогою QR-коду. Всі ці функції почнуть з'являтися сьогодні для користувачів iOS та Android по всьому світу. Оновлення для вебверсії наразі в розробці та поки що недоступне.

Instagram активно додає нові функції. Нещодавно платформа почала тестувати кнопку "не подобається" для коментарів. Instagram оголосив про роботу над додатком для редагування відео, схожим на CapCut. Платформа також подовжила тривалість Reels до трьох хвилин, ймовірно, щоб конкурувати з TikTok. Крім того, нещодавно Instagram скасував використання сторонніх фактчекерів.

Нагадаємо, Facebook почав видаляти записи прямих трансляцій користувачів, які відбулися понад 30 днів тому. Після отримання повідомлення про видалення існує можливість зберегти свої відео.

Також ми писали, що китайські вчені провели дослідження, в якому виявили, що перегляд коротких відео, таких як Instagram Reels, може негативно впливати на психічний стан людини. Окрім цього, під загрозою знаходиться й зір.