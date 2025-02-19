Facebook видалятиме прямі трансляції через 30 днів — як зберегти свої відео

На столі поруч з ноутбуком смартфон з відкритим додатком Facebook. Фото: Unsplash

Facebook почне видаляти записи прямих трансляцій користувачів через 30 днів після їхнього ефіру, починаючи з 19 лютого. Користувачі, які проводитимуть прямі трансляції після цієї дати, повинні завантажити свої відео, щоб зберегти їх до закінчення 30-денного періоду. Альтернативно, ви можете поділитися відео на своєму профілі як Reels, хоча для цього доведеться підлаштовувати записи під обмеження формату, що дозволяє лише 90 секунд.

Про це повідомляє The Verge.

Читайте також:

Як зберегти свої записи прямих трансляцій

Meta повідомляє, що зміни впроваджуються через те, що більшість переглядів відео прямих трансляцій відбуваються протягом перших кількох тижнів після трансляції, а також для того, щоб привести політику зберігання у відповідність до галузевих стандартів і забезпечити надання найактуальніших відео трансляцій для всіх користувачів Facebook.

Всі раніше записані відео прямих трансляцій, що старші за 30 днів, також будуть видалені. Однак користувачі отримають сповіщення на електронну пошту та в додатку перед тим, як їхні відео будуть остаточно видалені. Після отримання сповіщення буде надано 90 днів для завантаження або передачі відео. Facebook планує видаляти старі записи в декілька етапів протягом наступних місяців.

Facebook також надає кілька інструментів для завантаження відео, як окремо, так і всі відео одночасно. Після отримання сповіщення можна запросити завантаження всіх відео за вибраний період. Ви також можете вибрати передачу відео безпосередньо в хмарні сервіси, такі як Dropbox або Google Drive.

Як завантажити свої прямі трансляції на Facebook. Фото: скриншот/The Verge

Як завантажити свої прямі трансляції на Facebook. Фото: скриншот/The Verge

Як завантажити свої прямі трансляції на Facebook. Фото: скриншот/The Verge 1 / 3

Щоб зберегти окремі відео, можна перейти до Журналу активності, фільтрувати за категорією "Ваші прямі відео" і вибрати дати для перегляду та завантаження відео. Також можна зайти на вкладку "Відео" або "Прямі трансляції" на своєму профілі, на сторінці чи в Meta Business Suite, вибрати відео, відтворити його на весь екран, а потім натискати на три крапки для завантаження відео.

Нарешті, якщо у вас немає часу на завантаження, є можливість відкласти процес, що дає додаткові шість місяців для збереження відео. Для цього потрібно натиснути на сповіщення, вибрати "дізнатися більше" та обрати "відкласти".

Нагадаємо, компанія Meta, що володіє Facebook, планує побудувати підводний інтернет-кабель довжиною 50 тис. км. Нова мережа сприятиме розвитку штучного інтелекту та забезпечить вищу пропускну здатність завдяки 24 парам оптичних волокон.

Також ми писали, що Марк Цукерберг, засновник Meta, зробив сміливий прогноз щодо штучного інтелекту. За його словами, у 2025 році нейромережа зможе замінити програмістів середнього рівня на ринку праці.