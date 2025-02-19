Facebook будет удалять прямые трансляции через 30 дней — как сохранить свои видео

На столе рядом с ноутбуком смартфон с открытым приложением Facebook. Фото: Unsplash

Facebook начнет удалять записи прямых трансляций пользователей через 30 дней после их эфира, начиная с 19 февраля. Пользователи, которые будут проводить прямые трансляции после этой даты, должны загрузить свои видео, чтобы сохранить их до истечения 30-дневного периода. Альтернативно, вы можете поделиться видео на своем профиле как Reels, хотя для этого придется подстраивать записи под ограничения формата, что позволяет только 90 секунд.

Об этом сообщает The Verge.

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Как сохранить свои записи прямых трансляций

Meta сообщает, что изменения внедряются из-за того, что большинство просмотров видео прямых трансляций происходят в течение первых нескольких недель после трансляции, а также для того, чтобы привести политику хранения в соответствие с отраслевыми стандартами и обеспечить предоставление самых актуальных видео трансляций для всех пользователей Facebook.

Все ранее записанные видео прямых трансляций, старше 30 дней, также будут удалены. Однако пользователи получат уведомление на электронную почту и в приложении перед тем, как их видео будут окончательно удалены. После получения уведомления будет предоставлено 90 дней для загрузки или передачи видео. Facebook планирует удалять старые записи в несколько этапов в течение следующих месяцев.

Facebook также предоставляет несколько инструментов для загрузки видео, как по отдельности, так и все видео одновременно. После получения уведомления можно запросить загрузку всех видео за выбранный период. Вы также можете выбрать передачу видео непосредственно в облачные сервисы, такие как Dropbox или Google Drive.

Как загрузить свои прямые трансляции на Facebook. Фото: скриншот/The Verge

Как загрузить свои прямые трансляции на Facebook. Фото: скриншот/The Verge

Как загрузить свои прямые трансляции на Facebook. Фото: скриншот/The Verge 1 / 3

Чтобы сохранить отдельные видео, можно перейти в Журнал активности, отфильтровать по категории "Ваши прямые видео" и выбрать даты для просмотра и загрузки видео. Также можно зайти на вкладку "Видео" или "Прямые трансляции" в своем профиле, на странице или в Meta Business Suite, выбрать видео, воспроизвести его на весь экран, а затем нажать на три точки для загрузки видео.

Наконец, если у вас нет времени на загрузку, есть возможность отложить процесс, что дает дополнительные шесть месяцев для сохранения видео. Для этого нужно нажать на уведомление, выбрать "узнать больше" и выбрать "отложить".

Напомним, компания Meta, владеющая Facebook, планирует построить подводный интернет-кабель длиной 50 тыс. км. Новая сеть будет способствовать развитию искусственного интеллекта и обеспечит более высокую пропускную способность благодаря 24 парам оптических волокон.

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