Instagram добавил новые функции для Direct — что интересного появилось в обновлении

Приложение Instagram на экране смартфона. Фото: Unsplash

Instagram запускает обновление для Direct, которое включает несколько новых инструментов. Эти функции могут помочь платформе лучше конкурировать с другими сервисами в сфере обмена сообщениями.

Об этом рассказывает Engadget.

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Что нового появилось в Instagram

Обновление позволило пользователям делиться музыкальными композициями как в личных сообщениях, так и в групповых чатах. Для этого нужно открыть панель с наклейками и выбрать опцию "Музыка". Это откроет строку поиска в аудиобиблиотеке Instagram. Есть несколько ограничений:

песня должна быть доступна через Instagram;

клипы могут длиться не более 30 секунд.

Теперь в Direct также добавлен инструмент перевода, который поддерживает 99 языков. Использовать функцию очень просто — пользователю нужно удерживать сообщение и нажать "Перевести". Переведенное сообщение появится непосредственно под оригинальным.

Обновление в Instagram. Фото: Meta

Также появилась новая возможность закреплять сообщения, изображения или даже Reels наверху чата. Для этого нужно удерживать сообщение и нажать "Закрепить". Instagram позволяет закреплять до трех сообщений в каждом чате. Это может быть полезно для сохранения часто запрашиваемой информации.

Instagram также позволит пользователям планировать сообщения, удерживая кнопку отправки. Это позволит планировать сообщения на срок до 29 дней вперед. И, наконец, платформа представила способ приглашать людей в групповой чат с помощью QR-кода. Все эти функции начнут появляться сегодня для пользователей iOS и Android по всему миру. Обновление для веб-версии пока в разработке и недоступно.

Instagram активно добавляет новые функции. Недавно платформа начала тестировать кнопку "не нравится" для комментариев. Instagram объявил о работе над приложением для редактирования видео, похожим на CapCut. Платформа также удлинила продолжительность Reels до трех минут, вероятно, чтобы конкурировать с TikTok. Кроме того, недавно Instagram отменил использование сторонних фактчекеров.

Напомним, Facebook начал удалять записи прямых трансляций пользователей, которые состоялись более 30 дней назад. После получения уведомления об удалении существует возможность сохранить свои видео.

Также мы писали, что китайские ученые провели исследование, в котором обнаружили, что просмотр коротких видео, таких как Instagram Reels, может негативно влиять на психическое состояние человека. Кроме этого, под угрозой находится и зрение.