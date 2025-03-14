Meta запустила монетизацію на Facebook — як заробити на контенті

Соціальна мережа Facebook на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Meta заохочує людей створювати контент на своїй платформі Facebook. Компанія оголосила, що для авторів, які беруть участь у програмі "Монетизація контенту", з'явилася можливість заробляти гроші на перегляді їхніх "сторіс".

Про це пише Engadget.

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Отримувати гроші за те, що ви можете легко ділитися фотографіями та відео, які публікуєте у своїх "сторіс", може стати простим способом заробити на контенті. За даними Meta, на цьому можна заробляти у всьому світі, а для монетизації контент повинен бути загальнодоступним.

Автори можуть подати заяву на сайті Meta, якщо ще не взяли участь програмі монетизації.

Ця програма є не першою спробою Meta заохотити авторів публікувати контент саме на її платформі. Наприклад, у січні компанія анонсувала бонусну програму, яка пропонувала 5000 доларів творцям контенту, які вже присутні на іншій соціальній платформі. Для цього їм потрібно було публікувати певну кількість фотографій та відео в Instagram і Facebook.

Час запуску програми монетизації збігається з тим, що деякі автори незабаром можуть втратити доступ до TikTok, тому Meta зацікавлена в тому, щоб залучити їх до себе. Хоча адміністрація Трампа тимчасово врятувала додаток TikTok, Meta не планує зупинятися і хоче отримати максимальну вигоду з цього.

Нагадаємо, в Instagram з'явилося нове оновлення для Direct, яке значно покращує сервіс, додаючи нові інструменти. Вони можуть допомогти платформі конкурувати з іншими сервісами для обміну повідомленнями.

Також ми писали, що Facebook почав видаляти прямі трансляції користувачів, які відбулися понад 30 днів тому. Користувачі досі мають можливість зберегти свій контент, подавши відповідну заявку.