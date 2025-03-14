Meta запустила монетизацию на Facebook — как заработать на контенте

Социальная сеть Facebook на экране смартфона. Фото: Unsplash

Meta поощряет людей создавать контент на своей платформе Facebook. Компания объявила, что для авторов, участвующих в программе "Монетизация контента", появилась возможность зарабатывать деньги на просмотре их "сторис".

Об этом пишет Engadget.

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Получать деньги за то, что вы можете легко делиться фотографиями и видео, которые публикуете в своих "сторис", может стать простым способом заработать на контенте. По данным Meta, на этом можно зарабатывать во всем мире, а для монетизации контент должен быть общедоступным.

Авторы могут подать заявление на сайте Meta, если еще не приняли участие в программе монетизации.

Эта программа является не первой попыткой Meta поощрить авторов публиковать контент именно на ее платформе. Например, в январе компания анонсировала бонусную программу, которая предлагала 5000 долларов создателям контента, присутствующим на другой социальной платформе. Для этого им нужно было публиковать определенное количество фотографий и видео в Instagram и Facebook.

Время запуска программы монетизации совпадает с тем, что некоторые авторы вскоре могут потерять доступ к TikTok, поэтому Meta заинтересована в том, чтобы привлечь их к себе. Хотя администрация Трампа временно спасла приложение TikTok, Meta не планирует останавливаться и хочет извлечь максимальную выгоду из этого.

Напомним, в Instagram появилось новое обновление для Direct, которое значительно улучшает сервис, добавляя новые инструменты. Они могут помочь платформе конкурировать с другими сервисами для обмена сообщениями.

Также мы писали, что Facebook начал удалять прямые трансляции пользователей, которые состоялись более 30 дней назад. Пользователи до сих пор имеют возможность сохранить свой контент, подав соответствующую заявку.